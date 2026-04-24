Unidas por Extremadura alegará contra la nueva asignatura Extremestiza que supone un "claro marco ideológico"

El Grupo Parlamentario de Unidas por Extremadura ha avanzado la presentación de aleaciones contra la modificación del decreto de asignaturas optativas aprobada por la Junta de Extremadura en el que se crea Extremestiza, al considerar que supone un "claro marco ideológico" en el que se vuelve a poner Extremadura "como tierra de conquistadores y no como la tierra de migrantes que hemos sido siempre".

La diputada Nerea Fernández sostiene que los contenidos de esta asignatura ya se incluyen en otras como Geografía e Historia, por lo que les preocupa que "vuelvan a intentar meter una especie de educación propia del NO-DO".

Esta cuestión se ha abordado en las reuniones que la propia diputada y la portavoz de la formación, Irene de Miguel, han mantenido este jueves con responsables del área de Educación de los sindicatos CCOO, UGT y CSIF --PIDE ha remitido sus aportaciones--, para hablar sobre la modificación del citado decreto, sobre el cual Fernández ha anunciado que tanto su grupo parlamentario como los sindicatos van a presentar alegaciones.

Fernández ha mostrado también la preocupación de Unidas por Extremadura por las políticas educativas del nuevo gobierno de PP y Vox, que estarán "completamente" marcadas por su "ideología retrógrada", indica en una nota de prensa.

En este sentido, ha señalado la ausencia de la educación sexual en los centros educativos, así como se han comprobado que están "completamente en contra" de una educación feminista a pesar del aumento de los delitos sexuales.

Al respecto, rechaza que no se implemente ninguna asignatura de refuerzo con "valores feministas y éticos", algo que desde su formación consideran como "esenciales", y ha añadido que en cambio sí introducen una asignatura como Extremestiza "que no sirve absolutamente para nada".

Desde Unidas por Extremadura además han reclamado una subida salarial para las Técnicos Superiores en Educación Infantil (TEI) y la modificación de las ratios porque, tal y como ha señalado Fernández, las ratios tanto en Extremadura como en España son de las "más altas" de Europa.

También han mostrado su recelo ante la homologación salarial incluida en el acuerdo de gobierno, que considera que debería realizarse "ya" y no de forma "progresiva" como se ha anunciado. "Creemos que Extremadura va a seguir a la cola, por lo tanto que no engañen a los docentes y a la comunidad educativa", ha dicho Fernández que también ha mostrado el rechazo de Unidas por Extremadura a la eliminación de la asignatura de lengua árabe en los centros en los que se imparte.

Por último, ha avanzando que estarán "muy pendientes" y van a seguir manteniendo reuniones con la comunidad educativa para conocer las necesidades del sector. "Creemos que la educación que nos va a traer este gobierno ultra va a ser bastante preocupante por lo tanto nosotras vamos a estar ojo avizor con todo lo que con todo lo que nos traerán al respecto", ha concluido Nerea Fernández.