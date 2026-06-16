Unidas critica la "censura" a temas como el feminismo o el colectivo LGTBI en la Consejería de Desregulación

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha criticado la "censura" a la que somete la Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familias, en manos de Vox, a sus empleados públicos al prohibirles "taxativamente" discursos en los que se hable de "inclusión, inmigración y diversidad", así como la prohibición de usar carteles, banderas o insignias que "según ellos no sean adecuados o neutrales".

Para Irene de Miguel esto es algo "inédito e insólito" ya que como ha señalado mientras Guardiola viste "unos pendientes con la bandera LGTBI anunciando Los Palomos, su consejería de Desregulación les está diciendo a los trabajadores que ni se les ocurra llevar ninguna insignia del colectivo LGTBI o ninguna insignia que pueda ser feminista porque consideran que no es neutral".

También ha denunciado públicamente que en el Instituto de la Juventud, dependiente de la misma consejería de Vox, se está prohibiendo tratar temas que estén relacionados con el colectivo LGTBI, feminismo o con la prevención de enfermedades de transmisión sexual como el VIH.

"El Instituto de la Juventud de Extremadura va a pasar a llamarse la sección juvenil franquista a este paso", ha denunciado Irene de Miguel que ha añadido que esta es "la libertad de los señores y las señoras de Vox y de los señores y las señoras del Partido Popular", ha dicho en una rueda de prensa en Mérida.

La portavoz de Unidas por Extremadura también ha rechazado la "poca humanidad" del vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, ya que mientras el Papa León XIV ofrecía una homilía en Canarias y escuchaba "de viva voz las historias de vida desgarradoras de las personas migrantes que están en Canarias y que han arriesgado su vida montándose en un cayuco huyendo de la miseria del hambre o de la guerra", él anunciaba en rueda de prensa pruebas para determinar la edad de menores no acompañados.

"Lo único que nos demuestra el señor Fernández Calle, aparte de su poca humanidad, es que ellos quieren que nos centremos en este tema que es tan ridículo ya que estamos hablando de que Extremadura hay escasamente 100 menores no acompañados frente a los 6000 que tiene Canarias hacinados", ha dicho Irene de Miguel que lo ha calificado de "ridículo, inhumano y muy poco solidario", recoge Unidas por Extremadura en una nota de prensa.

Para Irene de Miguel esto "obedece a un discurso profundamente racista y profundamente clasista", y ha señalado que María Guardiola "está transigiendo con este discurso racista que lo único que intenta es criminalizar a los menores que vienen no acompañados a nuestro país".

De Miguel ha indicado que ante este "fanatismo ideológico de Vox, con el que el Partido Popular parece encontrarse muy a gusto" hay que pelear también con datos, y ha recordado que estos indican que gracias a la inmigración "se está frenando la despoblación" en los pueblos y "muchos sectores productivos están consiguiendo tener mano de obra que antes no tenían".

"Sabemos que no podemos caer en el discurso utilitarista de la inmigración, pero es que los datos nos dicen que en un momento de mínimos históricos del desempleo, la afiliación a la seguridad social de personas migrantes en nuestra tierra ha aumentado un 20% y esa es una muy buena noticia", ha dicho Irene de Miguel, que ha recordado que ante los postulados de Vox "dato mata relato".