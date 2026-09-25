Una unidad de la UPR de Policía Nacional de Extremadura podría trasladarse el próximo día 30 a Ceuta

Un grupo de agentes de la Unidad de Prevención y Respuesta (UPR) de la Policía Nacional de Extremadura podría trasladarse el próximo día 30 y durante un periodo de dos semanas a la ciudad autónoma de Ceuta ante la crisis que vive tras la entrada masiva de inmigrantes de este verano.

Se trata de una cuestión de "interés nacional", como ha avanzado el delegado del Gobierno en la región, José Luis Quintana, quien ha matizado que se trata de una "previsión" y que "ahora mismo hay una previsión de una unidad de UPR que iría el día 30" aunque "es una previsión todavía".

De igual modo, ha remarcado que estarían 15 días, aunque, hasta el próximo 30 de septiembre, "pueden cambiar las cosas", a la par que ha incidido en que el objetivo es realizar labores propias de estas unidades que, con frecuencia, "cuando hay algún problema van a otras comunidades autónomas".

También vienen a la extremeña cuando se les requiere, principalmente de Sevilla o de Madrid, y ante temas concretos en los que se pueden necesitar refuerzos, como un partido de fútbol que pueda ser "de alto riesgo" con motivo del cual acuden para prestar ayuda.