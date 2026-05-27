La Unidad 1 de la Central Nuclear de Almaraz se desconecta de la red eléctrica para intervenir en una válvula

La Unidad 1 de la Central Nuclear de Almaraz se ha desconectado de la red eléctrica a las 8,00 horas de este martes, 26 e mayo, para realizar una intervención en la zona de la válvula de retención del circuito primario.

La Central Nuclear de Almaraz ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), siguiendo los procedimientos establecidos, la parada del reactor 1, que se ha desconectado de la red eléctrica después de llevar a cabo una secuencia ordenada de parada iniciada a las 00,00 horas de este martes.

En este momento, Almaraz I se encuentra parada y se está preparando la intervención en la citada válvula, señala la central nuclear en una nota de prensa, en la que apunta que esta incidencia no ha tenido impacto en los trabajadores de la instalación, ni en el público o el medio ambiente.