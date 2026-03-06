La UEx reconoce como 'Alumni Honoríficos' la trayectoria de exalumnos destacados como Carlos Cuerpo o María Guardiola

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, o la presidenta extremeña en funciones, María Guardiola, han recibido este jueves un reconocimiento como 'Alumni Honoríficos', que se enmarca en el Programa 'Alumni' de la Universidad de Extremadura (UEx).

Este programa, además de reconocer a antiguos alumnos con destacadas trayectorias, también contempla actividades vinculadas al conocimiento o al ocio para proyectar la identidad académica, social y cultural de la institución.

También han recibido este reconocimiento el presidente de Mapfre, Antonio Huertas; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena, y la periodista Ana Pecos, en una gala en la que el ministro ha destacado el acompañamiento que ha tenido en su camino, porque además de una trayectoria profesional ha contado con el apoyo de su familia o instituciones como la UEx.

Por su parte, Guardiola recoge este reconocimiento con gratitud y sentido de pertenencia, y está "inmensamente" agradecida porque en la UEx aprendió que Extremadura "no es un límite" sino "un punto de partida" y que el talento "no entiende de mapas o de prejuicios" y se puede formar "con excelencia", investigar "con mucho rigor" y crecer profesionalmente "sin tener que renunciar a esta tierra".

TRAYECTORIAS PROFESIONALES "SOBRESALIENTES"

El acto ha arrancado con la bienvenida del rector de la UEx, Pedro Fernández, quien ha detallado que se reúnen en el paraninfo del campus de Badajoz para la celebración de la gala inaugural del programa 'Alumni', que se integra dentro de la Alianza Extremadura es Futuro del Consejo Social de la institución, y en el marco de la cual nombrarán como 'Alumni Honoríficos' a cinco personalidades.

De estos cinco primeros 'Alumni Honoríficos', ha destacado que por sus "extensas y sobresalientes" trayectorias profesionales han tenido y tienen un "compromiso cierto" con el desarrollo institucional, el progreso, la conexión social y cultural, el prestigio y la calidad académica, investigadora y de gestión de la UEx y, por extensión, de Extremadura.

Tras reconocer que es un "gran orgullo" que hayan aceptado este reconocimiento, ha señalado que avala su propio prestigio, y también reconoce y da visibilidad a la calidad de la labor universitaria y les permite considerarles como representantes, aliados estratégicos, embajadores y amigos. "Celebramos el talento formado en nuestras aulas, que convierte a nuestra universidad en una institución generadora de conocimiento, de compromiso y de proyección social".

De igual modo, ha ensalzado, se demuestra que una universidad "no termina en el acto de graduación" y que la relación con los egresados debe ser permanente, dinámica y bidireccional. Con esos fines, el programa 'Alumni UEx' nace para consolidar una red de talento que sirva de referencia y estímulo para los más jóvenes, y que impulse la formación continua, el desarrollo profesional, la cultura y el sentido de pertenencia.

A continuación y sobre el programa 'Alumni', la adjunta al rector para Estudiantes, Empleo y Movilidad, Rocío Blas, ha destacado que la UEx es uno de los pilares de los cambios sociales de la Extremadura reciente, con más de 80.000 egresados en los últimos 20 años, y ha precisado que esta iniciativa nace con la misión de fortalecer la relación entre la Universidad y quienes han formado parte de ella, fomentando la participación activa en la vida universitaria, compartiendo conocimientos y experiencias, para lo que se materializa a través de diferentes modalidades.

Desde este jueves, graduados de los dos últimos cursos académicos, más de 6.500, van a formar parte de esta comunidad de forma automática y gratuita, los Alumni junior; mientras que cualquier persona que se haya graduado en la UEx podrá sumarse a través Alumni o Alumni Pro. También cuenta con modalidades específicas para entidades colaboradoras y benefactores y con los Alumni Honoríficos reconocidos en este acto.

Entre las aportaciones, la Comunidad Alumni podrá acogerse a beneficios y ventajas manteniendo la cuenta institucional de la UEx, el almacenamiento digital o el acceso a herramientas tecnológicas y servicios deportivos, junto con actividades relacionadas con el conocimiento como talleres o conferencias; o con el desarrollo profesional como foros de empleo y orientación laboral; además de con el ocio, la cultura, el deporte o jornadas gastronómicas con denominaciones de origen.

ALUMNI HONORÍFICOS

Carlos Cuerpo ha reconocido que recibir este premio es un "honor", así como volver a su universidad con muchos de sus profesores o con su familia, y que este tipo de reconocimiento, ha explicado, suele verse desde la óptica del esfuerzo o mérito individual de la persona que lo recibe, pero que "no es verdad" o "no es toda la verdad".

Así, ha citado al catedrático de Harvard Michael Sandel que lleva años desmintiendo la "meritocracia individual", cuyo problema no es que premie el esfuerzo, sino que olvida lo demás; o al extremeño Luis Landero, porque el camino por el que transitar para alcanzar un objetivo no depende de uno mismo sino en primer lugar del entorno. En su caso, ha destacado a su familia, instituciones como la universidad pública de Extremadura, sus profesores o el sistema de acceso al servicio público u oposiciones "diseñadas para que tu origen no determine tu destino".

A su vez, María Guardiola ha agradecido al rector por regalarle "un día maravilloso entre días de cierta confusión", y ha ahondado en que hay jornadas en las que regresa a un lugar y entiende que nunca se fue del todo y siente que en parte este jueves está por eso en este acto en la UEx donde estudió o se empezó a formar quien es hoy, y con la que tiene una "deuda importante" que cree que tiene toda la sociedad extremeña, "nuestra universidad pública", y quienes enseñan en silencio y creen en los jóvenes "antes casi" que ellos mismos.

Al mismo tiempo, ha puesto en valor este programa, que ve una manera de reconocer que la historia de la universidad no acaba cuando uno se gradúa y que los antiguos alumnos no son pasado, sino parte activa de su futuro. "Esto es lo que necesita también Extremadura, continuidad, saber que el esfuerzo tiene raíces y que las trayectorias personales también contribuyen a construir una región mejor", tras lo que ha felicitado a sus compañeros y ha tildado de "honor" compartir este reconocimiento con personas con carreras profesionales "ejemplares" y "brillantes".

Por su parte, María Félix Tena ha precisado que más de la mitad de las juezas y jueces de Extremadura son alumnos de la UEx, así como el resto de profesionales que prestan sus servicio en la Administración de Justicia en la región, y ha extendido este reconocimiento a todos los profesionales de este ámbito en la comunidad extremeña.

Ana Pecos ha agradecido el reconocimiento y ha recordado su paso por la UEx y su posterior trayectoria profesional actualmente fuera de la región, a cuya llamada "siempre" responde y en cuya universidad presume de haber estudiado.

Mientras, Antonio Huertas ha explicado que solo cursó primero de Derecho en Cáceres y se tuvo que marchar a Salamanca por razones personales, donde se licenció, y ha agradecido esta distinción como una muestra de cariño y reconocimiento de la gente de su tierra y también como presidente del Consejo Social de la UEx, que le "coloca" en un lugar institucional desde el que ser capaces "entre todos" de impulsar y reforzar los pilares de vinculación de nuestra universidad pública con la sociedad.