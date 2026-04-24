La UEx participa en un proyecto europeo que promueve la igualdad de género con la formación y el storytelling digital

La Universidad de Extremadura (UEx) participa como entidad coordinadora en el proyecto europeo HerStory, Our Future, que es una iniciativa financiada por el programa Erasmus+ que busca fortalecer el papel de la juventud como agente activo en la promoción de la igualdad de género mediante herramientas de comunicación digital, formación y participación social.

El proyecto, con una duración de dos años (2025-2027) y un presupuesto total de 250.000 euros, reúne a cinco organizaciones europeas de España, Portugal, Serbia e Italia que trabajan conjuntamente para desarrollar recursos educativos innovadores y fomentar la implicación de jóvenes de entre 18 y 30 años en acciones de sensibilización y defensa de la igualdad.

La iniciativa responde a una necesidad identificada a nivel europeo relativa a que, aunque existe una "creciente conciencia social" sobre la igualdad de género, "muchos jóvenes carecen de las competencias necesarias para transformar ese interés en acciones estructuradas y sostenibles", apunta en nota de prensa la UEx.

En este contexto, el proyecto proporciona formación en competencias digitales, comunicación estratégica y storytelling, facilitando herramientas que permitan a la juventud participar de forma crítica y constructiva en el debate público.

Entre los principales resultados previstos se encuentra la creación de materiales formativos, el desarrollo de un marco de competencias para la defensa de la igualdad de género y la producción de mini-documentales que visibilicen el papel de mujeres inspiradoras en distintos ámbitos sociales, culturales y profesionales. Estos contenidos servirán como recurso pedagógico para fomentar el pensamiento crítico, la participación ciudadana y el compromiso social.

La Universidad de Extremadura, junto con el resto de entidades socias, refuerza así su compromiso con la promoción de los valores europeos de igualdad, inclusión y participación ciudadana, impulsando iniciativas que favorecen el desarrollo personal y profesional de la juventud y promueven una cultura de respeto y diversidad.