La UEx participa en Murcia en el XXI Encuentro de Radios Universitarias de España

La Asociación de Radios Universitarias de España (ARU), que integra a 40 emisoras del país, celebra este jueves y viernes en la Universidad Católica de Murcia (UCAM) su XXI Encuentro, en el que se reunirán tanto de forma presencial como telemática a representantes de distintas universidades españolas, según informa la UCAM.

Entre las instituciones asistentes se encuentran las universidades de Navarra, Las Palmas de Gran Canaria, CEU San Pablo, Jaume I, Extremadura, Almería y Miguel Hernández.

La presidenta de la UCAM, María Dolores García, ha dado la bienvenida a los participantes y ha reconocido la labor que desarrollan las radios universitarias, así como la colaboración existente entre las distintas emisoras integradas en la asociación.

La coordinadora de iRadio UCAM y miembro de la junta directiva de ARU, Isabel García, ha destacado que "la radio universitaria sigue ocupando un papel muy importante en la innovación docente".

Por su parte, la presidenta de ARU, Eva Lus, ha recordado que "el propósito de ARU es ofrecer a los estudiantes un espacio de aprendizaje real".

iRadio UCAM forma parte de las emisoras fundadoras de ARU, asociación creada en 2011 y que agrupa actualmente a 40 radios universitarias de toda España.