La UEx organiza la I Semana Internacional del Turismo para conmemorar los 30 años de estos estudios universitarios

La Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo de la Universidad de Extremadura (UEx), ubicada en el campus de Cáceres, ha organizado la I Semana Internacional del Turismo, coincidiendo con los actos que se celebran en todo el mundo para conmemorar el Día Internacional del Turismo, el 27 de septiembre, y para conmemorar los 30 años de la implantación de estos estudios universitarios en la región.

La primera actividad del programa de actos ha sido la conferencia impartida por el consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, Laureano León, en el salón de actos del centro cacereño sobre 'La estrategia de Turismo de Extremadura'.

El consejero ha defendido un modelo turístico basado en "la calidad, la sostenibilidad, la innovación y la autenticidad", y ha subrayado que la comunidad atraviesa uno de los momentos más positivos de su historia turística, tras superar por primera vez los dos millones de viajeros y los cuatro millones de pernoctaciones anuales, además de reforzar su posicionamiento como destino de referencia en patrimonio, naturaleza, gastronomía y sostenibilidad.

"Extremadura no debe aspirar a convertirse en otro destino turístico más, debe aspirar a convertirse en la mejor versión posible de sí misma", ha dicho León.

El decano de la facultad, José Manuel Hernández Mogollón, ha destacado al inicio del acto que con la Semana Internacional de Turismo de la UEx dan comienzo las actividades programadas para la conmemoración de los 30 años de la titulación universitaria de turismo en España y en la UEx bajo el lema '30 años formando la España que el mundo quiere visitar, 30 años formando la Extremadura que el mundo quiere visitar'.

El rector de la UEx, Pedro Fernández Salguero, ha cerrado las intervenciones, destacando la "apuesta por la internacionalización del turismo en Extremadura" y la petición de que "la oferta de turismo de interior de calidad que ofrece la región se oriente hacia el exterior".

La I Semana Internacional del Turismo se plantea como un espacio de encuentro para abordar el presente y al futuro del sector turístico desde diferentes perspectivas. Para ello, del 21 al 25 de septiembre se han planificado conferencias y actividades de investigación, formación y experiencias vinculadas al territorio.

Los días 22 y 23 de septiembre se celebrarán seminarios de investigación sobre Revenue Management de la mano de Pilar Talón Ballestero, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos y especialista en Revenue Management, Big Data y Marketing Turístico.

El jueves 24 de septiembre se ha organizado un viaje al Tajo Internacional, y el 25 de septiembre se realizará una visita experiencial a Cáceres con motivo de los 40 años como Ciudad Patrimonio de la Humanidad"

Estas actividades se han organizado para aprender, compartir experiencias y descubrir nuevas formas de entender el turismo, con la participación de profesionales, investigadores, instituciones y comunidad universitaria, informa la UEx.