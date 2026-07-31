La UEx culmina la renovación del alumbrado exterior de los campus de Badajoz y Cáceres con un 85% de ahorro energético

La Universidad de Extremadura ha culmina la renovación integral del alumbrado exterior de sus campus de Badajoz y Cáceres con un proyecto que supone un "importante avance en eficiencia energética, seguridad y sostenibilidad ambiental".

Tras finalizar la actuación en el Campus Universitario de Badajoz, la institución ha adjudicado la renovación del Campus de Cáceres, completando una inversión superior al medio millón de euros que permitirá reducir el consumo energético del alumbrado exterior en un 84,76 por ciento, así como disminuir el gasto eléctrico en cerca de 178.000 euros anuales y evitar la emisión de más de 370 toneladas de CO2 cada año.

El conjunto de ambas actuaciones contempla la instalación de 719 nuevas luminarias LED de alta eficiencia, equipadas con sistemas de regulación automática del flujo luminoso y diseñadas para mejorar tanto la eficiencia energética como la calidad de la iluminación en los espacios universitarios, señala la UEx en nota de prensa.

Gracias a esta renovación, la potencia instalada pasará de 193,97 kW a 60,63 kW, lo que representa una reducción del 68,74 por ciento, mientras que el consumo anual descenderá de 838.338 kWh a 127.745 kWh, con un ahorro superior a 710.000 kWh cada año.

Además de los beneficios medioambientales, el proyecto generará un ahorro económico estimado en 177.648 euros anuales, lo que permitirá amortizar la inversión en poco más de tres años, señala.

ACTUACIONES EN EL CAMPUS DE BADAJOZ

La actuación desarrollada en el Campus Universitario de Badajoz ha supuesto la "renovación completa de una instalación que presentaba un elevado grado de envejecimiento", y en el que el diagnóstico previo detectó una red formada por 301 luminarias distribuidas en 281 puntos de luz, con predominio de lámparas de halogenuros metálicos de alto consumo, ausencia de sistemas de regulación y luminarias con elevada contaminación lumínica.

La intervención ha permitido instalar 316 luminarias LED con regulación autónoma del flujo luminoso, reorganizar los cinco cuadros de mando existentes en dos nuevos centros de control y renovar las líneas eléctricas, "incrementando notablemente la seguridad, la fiabilidad y la continuidad del servicio", señala.

Como resultado, la potencia instalada se ha reducido un 78,21 por ciento, mientras que el consumo energético disminuirá en 379.632 kWh anuales, equivalente a un ahorro del 84,59 por ciento. Asimismo, dejarán de emitirse cerca de 198 toneladas de CO2 al año.

El rector de la Universidad de Extremadura, Pedro M. Fernández Salguero, ha destacado que esta actuación forma parte del plan de modernización y actualización de las infraestructuras universitarias, en el que "la mejora de la eficiencia energética ocupa un lugar prioritario".

En este sentido, el rector ha explicado que la renovación del alumbrado exterior y las actuaciones de aislamiento térmico y acústico de los edificios "persiguen optimizar el consumo energético y evitar los sobrecostes derivados de instalaciones menos eficientes".

Según ha señalado, la reducción del gasto energético permitirá destinar un mayor volumen de recursos a las funciones esenciales de la Universidad, reforzando una "oferta docente atractiva y permanentemente actualizada", así como impulsando la investigación y la transferencia de conocimiento como pilares estratégicos de la institución.

En este sentido, ha avanzado que la Universidad prevé extender este programa de actuaciones en materia de eficiencia energética y mejora del aislamiento térmico a los campus de Mérida y Plasencia, dando continuidad a una "estrategia institucional orientada a modernizar las infraestructuras universitarias, reducir el impacto ambiental y avanzar hacia un modelo de universidad más eficiente, sostenible e innovador".

EL CAMPUS DE CÁCERES INICIA SU TRANSFORMACIÓN

A esta actuación se suma ahora la renovación del alumbrado exterior del Campus Universitario de Cáceres, cuya ejecución contará con un plazo de cuatro meses, y en el que las acciones ya se han iniciado.

En concreto, el proyecto contempla la sustitución de las luminarias existentes por 403 equipos LED de alta eficiencia, adaptados a las características de viales, zonas peatonales, glorietas y aparcamientos, incorporando además sistemas de regulación automática del flujo y la adecuación de los cuadros eléctricos.

Las previsiones apuntan a un ahorro energético del 84,96 por ciento, evitando la emisión de 172 toneladas de CO2 al año, con reducciones del consumo que alcanzarán hasta el 92,92 por ciento en algunos edificios del campus.

Como complemento a esta actuación, el proyecto incorpora la instalación de 70 luminarias solares autónomas, de las que 50 se ubicarán en el entorno del Parque Arroyo del Cuartillo, y que luminarias funcionarán mediante paneles fotovoltaicos y baterías de alta eficiencia, sin necesidad de consumo eléctrico de la red ni de obras civiles de gran envergadura.