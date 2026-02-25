La UEx aprueba la convocatoria de los complementos retributivos adicionales para el personal docente e investigador

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Extremadura ha aprobado la convocatoria de complementos retributivos adicionales para el personal docente e investigador en 2026.

La propuesta, que será remitida al Consejo Social, y que ha sido aprobada en sesión extraordinaria del órgano de gobierno de la UEx, reunido de forma telemática, este martes, pretenden incentivar y estimular la mejora continua de las actividades docente, investigadora, de desarrollo tecnológico y de transferencia de conocimiento.

Estos complementos tienen por objeto recompensar el "esfuerzo continuado" por lograr niveles de cumplimiento superiores a ciertos estándares de calidad y a las obligaciones básicas del profesorado, en aras a lograr el objetivo último de mejora de la calidad de la Universidad de Extremadura, indica la UEx en una nota de prensa.

La Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario determina que las Comunidades Autónomas pueden establecer retribuciones adicionales, ligadas a méritos individuales, para el personal docente e investigador perteneciente a los cuerpos de funcionarios.

La convocatoria establece dos modalidades de complementos retributivos, para el reconocimiento de la labor docente y de la labor investigadora.

El primero de ellos se concede para un periodo de cinco años. Tiene por objeto reconocer y estimular la calidad de la actividad docente del personal docente e investigador de la Universidad de Extremadura, así como valorar las aportaciones innovadoras en la docencia universitaria y el esfuerzo continuado por lograr niveles de cumplimiento superiores a ciertos estándares de calidad y a las obligaciones básicas del profesorado.

Por su parte, el complemento destinado a reconocer la labor investigadora, para un periodo de seis años, se estructura en seis tramos progresivos, a los que se accede en función del número de periodos de investigación reconocidos. El investigador tiene que pertenecer a un grupo de investigación del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) formalmente constituido.

Tanto el personal docente como investigador tiene un plazo de 15 días hábiles, a partir del día siguiente de la publicación de la convocatoria, para presentar la solicitud y la documentación requerida.

En otro orden de asuntos, el Consejo de Gobierno ha aprobado un concurso de acceso a una plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios.