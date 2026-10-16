La UEx analizará los nuevos riesgos para la salud mental de los jóvenes asociados a Internet, las redes sociales y la IA

La Universidad de Extremadura (UEx) celebrará el próximo miércoles, día 21, las Jornadas Universitarias de Psicología bajo el título 'Jóvenes, salud mental y nuevos riesgos: uso y abuso de Internet, redes sociales, inteligencia artificial y conducta suicida'.

El encuentro, que tendrá lugar de 9,00 a 14,00 horas en la Facultad de Educación y Psicología del campus de Badajoz, reunirá diferentes perspectivas profesionales y científicas para analizar los desafíos que plantea el entorno digital para el bienestar psicológico de los jóvenes, con especial atención a la prevención, la detección temprana y la intervención ante posibles situaciones de riesgo.

Organizada por Investigaciones Neuro-Psico-Sociales, de la Facultad de Educación y Psicología de la UEx, y el Gabinete de Psicología de la Guardia Civil de la Zona de Extremadura, el objetivo de esta iniciativa pasa por ofrecer una visión actualizada, multidisciplinar y fundamentada en la evidencia científica sobre los principales factores de riesgo emergentes que afectan a la salud mental juvenil.

Así, a lo largo de la jornada se abordarán cuestiones de creciente relevancia social, como el uso problemático de Internet, la influencia de las redes sociales y los nuevos desafíos derivados de la inteligencia artificial, así como su posible relación con el malestar psicológico, la conducta suicida y otros problemas de salud mental.

El objetivo es profundizar en el conocimiento de estos fenómenos, identificar posibles señales de alerta y promover respuestas preventivas adaptadas a las nuevas realidades digitales, señala la UEx en nota de prensa.

Para ello, las jornadas integrarán conocimientos procedentes de la investigación científica, la práctica clínica y el ámbito de la seguridad pública, con lo que favorecerán el intercambio de experiencias y la colaboración entre profesionales de diferentes disciplinas.

Esta perspectiva permitirá analizar los riesgos asociados a la transformación digital desde distintos ámbitos de actuación, poniendo el foco en la importancia de la prevención, la detección precoz y el desarrollo de estrategias eficaces de intervención psicológica.

Asimismo, el encuentro pretende proporcionar herramientas y conocimientos de aplicación práctica a los futuros profesionales de la Psicología, y contribuir a reforzar su formación ante los desafíos actuales de la salud mental.

La cooperación interinstitucional constituye otro de los ejes de estas jornadas, concebidas como un espacio de reflexión y aprendizaje compartido para mejorar la respuesta ante los nuevos factores de riesgo que afectan a la población juvenil.

Las Jornadas Universitarias de Psicología se desarrollarán en modalidad presencial en la Facultad de Educación y Psicología de la UEx y también podrán seguirse mediante retransmisión en directo por 'streaming', facilitando la participación de quienes estén interesados y no puedan desplazarse hasta el campus.

La inscripción es gratuita y la participación presencial podrá reconocerse con 0,5 créditos ECTS para estudiantes.