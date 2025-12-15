Las UCI de los hospitales de Cáceres contarán con sesiones de música como recurso terapéutico

El Servicio Extremeño de Salud (SES) y la Fundación Atrio Cáceres han firmado un convenio de colaboración para desarrollar sesiones de música en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de los hospitales del Área de Salud de Cáceres.

Esta iniciativa busca "contribuir a la humanización de la atención sanitaria y mejorar la experiencia" de los hospitalizados y sus acompañantes, según señala la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Y es que la música, especialmente en situaciones de aislamiento y estrés, se considera un "recurso terapéutico que ayuda a reducir la ansiedad, el dolor y la agitación, favoreciendo el bienestar emocional", por lo que con esta propuesta se pretende "crear entornos más cercanos y confortables que acompañen el proceso de recuperación".

La Fundación Atrio, reconocida por su labor cultural y social, se suma a esta acción "orientada a ofrecer una atención centrada en la persona, en línea con los principios del Plan de Humanización de la Atención Sanitaria".

Este convenio refuerza la idea de que la salud no solo depende de los tratamientos médicos, sino también de factores que influyen en el estado emocional y psicológico, beneficiando tanto a pacientes como a sus familias y profesionales, concluye la Junta.