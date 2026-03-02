La UCE atiende en 2025 casi 10.000 consultas y reclamaciones, la mayoría por servicios financieros y suministros básicos

La Unión de Consumidores de Extremadura (UCE) ha atendido en 2025 casi 10.000 consultas y reclamaciones, la mayoría de ellas por servicios financieros, suministros básicos y seguros.

Así, en el plano de la atención individual y personalizada, se han tramitado 9.870 consultas y reclamaciones. Del total de expedientes tramitados, 8.928 corresponden a consultas y 942 a reclamaciones.

Las consultas y reclamaciones relativas a los servicios financieros ocupan la primera posición con 2.220 consultas y 420 reclamaciones, en total 2.880.

Lo más reclamado en el último año han sido, los gastos de formalización de las hipotecas, las comisiones bancarias o las tarjetas revolving.

Asimismo, tal y como ocurría el año pasado, las reclamaciones por estafas bancarias, mediante técnicas de phishing, smishing o vishing, han sido muy numerosas.

En segunda posición se cuelan los suministros básicos, con 730 consultas y 73 reclamaciones, lo que suman un total de 803. Dentro de este grupo, el suministro eléctrico es el más consultados y reclamado.

En tercera posición, están las compañías de seguros, se han tramitado un total de 750 consultas y 47 reclamaciones, sumando ello un total de 797, según se recoge en el informe sobre las reclamaciones de los extremeños el pasado año presentado en rueda de prensa.

Entre los motivos más reclamados, están las bajas solicitadas en tiempo y forma, pero no tramitadas correctamente, las actualizaciones de las primas de seguro sin comunicación fehaciente previa por parte de la compañía y situándose por encima del IPC y la denegación de reparaciones respecto a la notificación de siniestros por alegar falta de cobertura de la póliza.

Este año, la administración pública, pasa a la cuarta posición, con 761 consultas y reclamaciones. Dentro de este sector lo más consultado han sido las dudas relacionadas con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, las ordenanzas fiscales como la nueva ordenanza de Residuos Sólidos Urbanos en Badajoz, así como la tramitación de recursos en cuanto a sanciones o multas recibidas por los contribuyentes, la solicitud de información sobre ayudas estatales, la liquidación de impuestos y los procedimientos de comprobación de valores, entre otros.

En quinta los bienes de consumo con 705. Dentro de este grupo, lo más reclamado y consultado han sido los problemas con los vehículos a motor, el cártel de coches también ha generado un buen número de consultas, al estar cercana la fecha de prescripción de este tipo de reclamaciones.

La vivienda salta hasta la sexta posición, con 685 consultas y reclamaciones. Uno de los aspectos más consultados ha sido la compra de vivienda nueva y de segunda mano, seguida del alquiler, ha informado UCE en nota de prensa.

En la séptima posición, manteniéndose en la misma posición que el año pasado, se encuentra con el comercio, con 643 consultas y reclamaciones, mientras que la telecomunicaciones caen hasta el octavo puesto, con 598 consultas y reclamaciones.

En novena posición, se encuentra en 2025 otros servicios, con un total de 504 consultas y reclamaciones y los servicios de asistencia técnica ocupan este año la décima posición, con un total de 431 consultas y reclamaciones.