Turismo promociona la región a través de una colaboración con la extremeña Patricia Tena, creadora de Tictacyummy

La Dirección General de Turismo ha organizado un viaje de prensa para la creadora de contenidos extremeña Patricia Tena, autora del perfil especializado en gastronomía y viajes Tictacyummy, para dar a conocer el potencial turístico de la región a través de su gastronomía y experiencias vinculadas al territorio.

Del 22 al 24 de mayo, la prescriptora ha recorrido diversas localidades del sur de la provincia de Badajoz para conocer de primera mano alojamientos, restaurantes y actividades que ofrecen la Ruta del Ibérico 'Dehesa de Extremadura' y la Ruta del Queso, combinadas con propuestas de astroturismo.

El itinerario comenzó en el Monasterio de Tentudía y el Monesterio, donde visitó el Museo del Jamón. Posteriormente, se desplazó al 'Hotel Boutique Rural Desconecta2' para disfrutar de una experiencia de astroturismo guiada por especialistas de la empresa 'Carta Estelar Tentudía'.

En la segunda jornada, realizó una visita guiada a 'Embutidos Morato', en Los Santos de Maimona, y realizó un safari del jamón de la mano de Pepe Alba, de 'Turismo del Jamón'. El recorrido continuó por Jerez de los Caballeros, Fregenal de la Sierra y Fuentes de León. El día finalizó en el alojamiento rural y complejo astronómico 'Entre Encinas y Estrellas'.

En esta última localidad conoció 'La Taberna de Noa', cuyo equipo lidera la chef Rocío Maya, reconocida con diversos galardones, entre ellos el subcampeonato de España en el certamen 'Destapa las Legumbres' (2026), el premio al Mejor Montado Ibérico en el 'Salón Gourmets' 2025 y del 'XVI Premio Espiga de Cocina IGP Cordero de Extremadura' (2023).

El domingo, último día del viaje, realizó una visita guiada por Zafra y visitó la quesería artesanal 'Jarropa y Sita', cuyo queso Jabaíno fue reconocido como mejor queso de España en el certamen 'Gourmet Quesos' (2025).

Patricia Tena, natural de Higuera de la Serena y residente en Sevilla, inició su actividad en 2015 creando y difundiendo recetas a través de sus redes sociales. En la actualidad, su perfil de Instagram supera el millón de seguidores y cuenta con más de 350.000 en TikTok. Además, ha publicado varios libros y su trabajo ha sido destacado en medios de comunicación de ámbito nacional, así como en eventos gastronómicos organizados por Canal Cocina o Nespresso. También destaca su participación como invitada en la temporada 12 del programa de televisión Masterchef.