El Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso del Gobierno contra la Ley de Concordia de Extremadura

El Tribunal Constitucional adoptaba la decisión de admitir a trámite el recurso del Gobierno Central contra la ley de concordia de Extremadura, que alegó que esa norma invade sus competencias, además de que reduce la protección de las víctimas reconocida en la ley de memoria democrática.

La corte de garantías tomaba ayer esta decisión por unanimidad en el pleno que abría el curso judicial en el Constitucional.

El recurso señala que la norma extremeña incumple el deber de colaboración con el Estado, vulnera la dignidad de las víctimas y regula materias reservadas constitucionalmente al Estado, razones por las que, entiende, no es constitucional.

Los derechos reconocidos por la ley estatal de memoria democrática, cuya protección minimiza la norma autonómica, según el Ejecutivo, son los derechos a la verdad, la reparación material y moral y las garantías de no repetición.

La denominada "concordia" no puede sustituir jurídicamente a la reparación de las víctimas y la reconciliación social debe construirse sobre la reparación de las víctimas y no limitarla, señala el recurso.

Además, argumenta que la ley extremeña restringe la colaboración institucional prevista en el artículo 14 de la ley de memoria democrática y supedita esa cooperación a su propia legislación de concordia, dificultando la aplicación uniforme de la normativa estatal.

Junto a ello, el recurso señala que la norma autonómica invade competencias estatales en aspectos procesales y educativos, ámbitos en los que la Constitución atribuye competencias al Estado.

REACCIÓN VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA

A través de una entrada en sus redes sociales, el vicepresidente extremeño, líder regional de Vox, Óscar Fernández escribía haciéndose eco de la noticia: El “Tribunal Constitucional” de Pedro Sánchez y Conde-Pumpido… El mismo que anula las condenas a decenas de delincuentes socialistas tras robar 700 millones de euros en Andalucía… La Ley de Concordia de Extremadura se aprobará las veces que haga falta subrayaba finalmente.