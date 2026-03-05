Tres personas murieron ahogadas durante el mes de febrero en Extremadura

Un total de 19 personas fallecieron por ahogamiento no intencional en espacios acuáticos españoles en febrero, tres de ellos en la comunidad autónoma de Extremadura, según el Informe Nacional de Ahogamientos (INA) que elabora la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS).

La cifra se sitúa por encima de la media de los meses de febrero de la última década, que se encuentra en 15 fallecidos, y convierte a este mes de 2026 en el cuarto con mayor número de muertes desde 2015. Solo 2024 (33), 2016 (20) y 2025 (20) registraron cifras superiores.

Con estos datos, el número total de fallecidos por ahogamiento asciende a 44 en lo que va de 2026.

Durante el mes de febrero, Canarias fue la comunidad con mayor número de personas fallecidas, con cinco casos, seguida de Extremadura, con tres, y Andalucía, Galicia, La Rioja y Región de Murcia, con dos en cada territorio.

Asimismo, se registró un fallecimiento en el Principado de Asturias, País Vasco, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana.