Tres hombres detenidos 'in fraganti' cuando robaban el catalizador de un coche en la autopista de Badajoz

Tres hombres han sido detenidos 'in fraganti' en la noche de este sábado cuando se encontraban, presuntamente, robando catalizadores de vehículos estacionados en el tramo de la autopista que pasa por Badajoz, a la altura del colegio de los Maristas, según han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

Tras recibir aviso de un ciudadano, que habría observado una actividad sospechosa, la Policía Nacional pudo sorprender a los tres detenidos mientras estaban desmontando el catalizador de un vehículo, tal y como señala 'La Crónica de Badajoz', que ha adelantado la noticia.

El cuerpo de seguridad está a la espera de que los afectando presenten denuncias para cuantificar el número de coches a los que se les habría extraído el catalizador, una pieza que sirve para filtrar las emisiones que producen los vehículos y que está codiciada por los metales con los que está hecho como el paladio o el platino.