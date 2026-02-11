Tres detenidos y cinco investigados por el robo de más de 7.600 kilos de hoja de tabaco en Campo Arañuelo

Agentes de la Guardia Civil han detenido a tres hombres e investigado a otras cinco implicadas en dos robos de hoja de tabaco, en los que sustrajeron más de 7.600 kilos, en la comarca cacereña de Campo Arañuelo.

Este es el resultado de la Operación 'Supperfluum' que la Guardia Civil puso en marcha tras estos robos y que se ha prolongado durante un año.

El primero de los robos tuvo lugar en octubre de 2024, cuando el denunciante manifestó ante la Guardia Civil que habían entrado a una nave de su propiedad, en la localidad cacereña de Casatejada, de la que sustrajeron 97 fardos de tabaco, con un peso aproximado de 4.600 kilogramos.

Un mes después, en noviembre de 2024, se denunció un segundo robo ocurrido en una nave de la pedanía de Santa María de las Lomas, perteneciente a Talayuela, en el que los autores forzaron la puerta de acceso y sustrajeron un camión cargado con 20 cajas de tabaco en rama, en torno a 3.000 kilogramos.

Como resultado de las investigaciones llevadas a cabo, el vehículo sustraído en el segundo hecho fue localizado abandonado a pocos kilómetros del lugar, cargado con siete cajas de tabaco, que fueron recuperadas y devueltas a su propietario, según relata la Guardia Civil en nota de prensa.

Posteriormente, las pesquisas practicadas permitieron determinar la implicación de dos furgonetas en ambos robos, que eran utilizadas para el transporte del tabaco robado, así como la supuesta implicación de hasta ocho hombres en los hechos investigados.

Finalmente, con las pruebas e indicios de criminalidad recopilados durante la investigación, la Guardia Civil ha detenido a tres hombres y ha investigado a otros cinco, todos ellos residentes en localidades de la comarca de Campo Arañuelo, como supuestos autores de los delitos de robo de hoja de tabaco, robo y hurto de uso de vehículo, así como por un delito de pertenencia a grupo criminal, tras lo que han sido puestos a disposición judicial.