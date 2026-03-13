SUCESOS

Trasladado grave un hombre a un hospital en Badajoz tras cortarse con un cristal en San Vicente de Alcántara

Redacción

Extremadura |

Dentro de una ambulancia
Un hombre de 61 años ha resultado herido de carácter grave tras sufrir cortes con un cristal en un accidente personal registrado este jueves, día 12, en San Vicente de Alcántara (Badajoz).

El suceso, por el que el varón herido ha sido trasladado en estado grave (con heridas en codo, antebrazo y una muñeca) al Hospital Universitario de Badajoz, ha tenido lugar sobre las 14,30 horas, según los datos aportados por el 112.

Tras una llamada a dicho centro de emergencias para informar sobre el accidente personal, hasta el lugar de los hechos han acudido diversos medios del Servicio Extremeño de Salud.

