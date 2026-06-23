Transportes finaliza las obras de modernización del túnel de Miravete, en la A-5, tras invertir 2,4 millones de euros

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha finalizado las obras de la modernización y mejora de la eficiencia energética y seguridad en el túnel de Miravete, en la autovía A-5, ubicado en los municipios de Casas de Miravete y Deleitosa, en la provincia de Cáceres.

Esta actuación ha contado con una inversión de 2,4 millones de euros (IVA incluido), financiada con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y se alinea con la Estrategia de Eficiencia Energética 2030 de la Red de Carreteras del Estado

El túnel de Miravete se ubica entre los kilómetros 217 y 218 de la autovía A-5, y está formado por dos tubos unidireccionales, cada uno de ellos con dos carriles de circulación. Se trata de un túnel interurbano, con 1.178 m de longitud en el tubo 1, sentido Badajoz, y 1.195 m en el tubo 2, sentido Madrid.

Los trabajos han consistido en la sustitución del alumbrado existente, formado por lámparas de VSAP (Vapor de Sodio a Alta Presión), por un nuevo y eficiente sistema de gestión inteligente de alumbrado LED, con un total de 825 luminarias a 5,80 m de altura, dotado de un protocolo de comunicación digital para su gestión desde la sala de pantallas del centro de control del túnel.

Así, se han realizado intervenciones en las siguientes instalaciones:

Alumbrado normal

Alumbrado de seguridad

Sistema de gestión digital de alumbrado

Circuitos eléctricos de alimentación de alumbrado

Canalización de distribución de circuitos de alumbrado

Cuadros eléctricos de baja tensión

Batería de condensadores

Instalación de cámaras con software para la identificación de matrículas y detección de vehículos de transporte de mercancías peligrosas

Este nuevo sistema de gestión inteligente permitirá la regulación de la iluminación equipo a equipo, adaptando su intensidad a las necesidades de la circulación en función tanto de la luz proveniente del exterior como del nivel de ocupación del túnel.