Las transferencias que recibe Extremadura exceden el 72 por ciento de sus ingresos tributarios, según Fedea

Las transferencias que recibió Extremadura del sistema de financiación autonómica en 2024 excedieron el 72 por ciento de sus ingresos tributarios, según un estudio publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

Madrid, Cataluña y Baleares, las comunidades con mayor renta per cápita, fueron las únicas aportadoras netas al sistema de financiación autonómica (SFA) en 2024.

Fedea ha publicado este miércoles una nota elaborada por Ángel de la Fuente en la que se analiza la liquidación del sistema de financiación autonómica (SFA) correspondiente a 2024, que ha sido hecha pública recientemente por el Ministerio de Hacienda.

La Fundación ha recordado que el sistema de financiación regional genera importantes flujos netos de recursos entre el Estado y las comunidades autónomas y de estas entre sí que tienden a igualar la financiación por habitante ajustado de los distintos territorios.

Según el análisis de Fedea, el sistema aporta a las comunidades de menor renta recursos extra, por encima de sus ingresos tributarios, por un importe de casi 25.000 millones de euros.

Estos recursos provienen en parte del Estado (que aporta algo más de 13.200 millones de euros) y en parte de las comunidades con mayor renta per cápita (Madrid, Cataluña y Baleares) que aportan otros 11.400 millones, de los que el 76 por ciento provienen de Madrid.

Las aportaciones a la nivelación suponen entre el 7 por ciento y el 8 por ciento de los ingresos tributarios autonómicos en Baleares y Cataluña y un 26 por ciento en Madrid.

En el lado de las comunidades receptoras, las transferencias recibidas por esta vía exceden el 20 por ciento de los ingresos tributarios homogéneos en diez casos y son particularmente importantes en Extremadura y Canarias, donde superan el 72 por ciento y el 96 por ciento respectivamente de la recaudación por tributos cedidos.