Tragsatec se encargará de la asistencia en seguridad de las actuaciones de emergencia en el área del incendio de Jarilla

Estas tareas serán realizadas durante seis meses por la empresa pública Tecnologías y Servicios Agrarios S.A. (Tragsatec) y disponen de un presupuesto de 31.389 euros.

Redacción

Extremadura |

El Consejo de Gobierno ha autorizado un encargo de asistencia técnica a la empresa pública Tecnologías y Servicios Agrarios S.A. (Tragsatec) para la coordinación de seguridad y salud relativa a las actuaciones hidrológico-forestales de emergencia en el área afectada por el incendio forestal iniciado el 12 de agosto de 2025 en Jarilla, y ejecutadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Entre las labores a realizar se encuentra la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad en las obras, aprobar el plan de seguridad y salud, controlar el desarrollo correcto de los métodos de trabajo y adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a las obras.

Estas tareas serán realizadas durante seis meses por la empresa pública Tecnologías y Servicios Agrarios S.A. (Tragsatec) y disponen de un presupuesto de 31.389 euros, ha informado la Junta tras la celebración del Consejo de Gobierno en funciones.

