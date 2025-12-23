FOTOVOLTAICA

Un total de 35 consistorios reciben de la Diputación pacense estudios de potencial fotovoltaico en edificio municipales

Esta actuación se enmarca dentro de los servicios de asesoramiento técnico que ofrece la OTC Provincial de Badajoz.

Redacción

Extremadura |

Diputación de Badajoz

La Diputación de Badajoz, a través de la Oficina de Transformación Comunitaria (OTC) Provincial, ha hecho entrega a 35 ayuntamientos de la provincia de sus correspondientes informes técnicos de análisis de potencial fotovoltaico, un servicio de asesoramiento destinado a facilitar la puesta en marcha de futuras instalaciones fotovoltaicas en edificios e infraestructuras municipales.

Estos estudios permiten a los municipios contar con una base técnica "rigurosa" para valorar la viabilidad de proyectos de generación de energía solar, identificar los emplazamientos más adecuados y planificar inversiones orientadas a mejorar la eficiencia energética y reducir el consumo eléctrico de origen convencional.

Los informes han sido elaborados a partir de un análisis individualizado de cada municipio, teniendo en cuenta factores como la superficie disponible en cubiertas, la orientación y características técnicas de los edificios, así como estimaciones de producción energética. Cada informe se complementa con un estudio de viabilidad para una comunidad energética, incluyendo costes, ahorros y el periodo de retorno de la inversión.

Esta actuación se enmarca dentro de los servicios de asesoramiento técnico que ofrece la OTC Provincial de Badajoz, cuyo objetivo es acompañar a las entidades locales en el desarrollo de proyectos energéticos sostenibles, fomentando el autoconsumo, el aprovechamiento de energías renovables y la futura creación de comunidades energéticas.

La Diputación de Badajoz ha destacado en nota de prensa que, con la entrega de estos informes, refuerza su apoyo a los ayuntamientos en la toma de decisiones estratégicas en materia energética, proporcionando herramientas técnicas que permiten avanzar hacia modelos "más eficientes, sostenibles y adaptados a las necesidades locales".

Este proyecto está cofinanciado a través del programa de ayudas a Oficinas de Transformación Comunitaria para la promoción y dinamización de comunidades energéticas, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través del IDAE, y financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y la Unión Europea-NextGenerationEU.

