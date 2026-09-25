Un total de 119 consultorios locales de Extremadura recibirán ayudas de la Junta para adquisición de mobiliario

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este jueves la resolución de las subvenciones destinadas al equipamiento de consultorios locales de titularidad o disponibilidad municipal por un importe total de 200.000 euros para el año 2026.

Esta actuación permitirá financiar la adquisición de mobiliario en 119 consultorios locales distribuidos por toda la región, con el fin de mejorar la atención sanitaria en municipios rurales y de menor población, señala la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Las ayudas se han concedido atendiendo a criterios objetivos como la población adscrita al consultorio local, el grado de envejecimiento de la población atendida, la distancia a centros de salud y hospitales de referencia o la pertenencia a listas de espera de convocatorias anteriores, entre otros.

Con esta iniciativa, la Consejería de Salud y Atención a la Dependencia reafirma su "compromiso con el mantenimiento y mejora de las infraestructuras sanitarias de ámbito local", contribuyendo a garantizar una atención sanitaria de calidad en el medio rural y reforzando la colaboración con las entidades locales.