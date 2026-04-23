La Toma de Posesión de Guardiola como Presidenta de la Junta de Extremadura este viernes en el Anfiteatro Romano de Mérida

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, tomará posesión de su cargo este viernes, 24 de abril, en un acto en el Anfiteatro Romano de Mérida.

El acto de toma de posesión de María Guardiola tendrá lugar a las 19,30 horas de este viernes en el Anfiteatro Romano de Mérida, aunque si finalmente la lluvia no lo permite, se trasladará al Palacio de Congresos de Mérida.

María Guardiola tomará posesión como presidenta de la Junta tras haber sido investida este miércoles en la Asamblea de Extremadura, con los votos a favor del PP y Vox, tras el acuerdo alcanzado el pasado jueves.

En concreto, la candidata del PP ha obtenido en la primera votación el apoyo de 40 diputados (29 del PP y 11 de Vox), mientras que los 25 restantes (18 del PSOE y 7 de Unidas por Extremadura), han votado en contra.

El apoyo de Vox a María Guardiola se ha producido después de que ambas formaciones firmaran un acuerdo de gobierno el pasado jueves, para la formación de un gobierno en coalición, por el que Vox ostentará la Consejería de Servicios Sociales, que tendrá rango de Vicepresidencia, y la Consejería de Agricultura, además del senador autonómico.