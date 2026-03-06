'Por todas, entre todos': la campaña por el 8M de la Junta llama a la implicación de mujeres y hombres para lograr la plena igualdad

Más de 400 actividades de las Oficinas de Igualdad y contra la Violencia de Género de toda Extremadura, las Casas de la Mujer de Cáceres y Badajoz, y centros educativos, entre otros, conforman la programación de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres.

'Por todas, entre todos' es el lema elegido este año para la campaña de la Junta de Extremadura para conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. "Con ella queremos transmitir que la igualdad real y efectiva necesita de la implicación de toda la sociedad, mujeres y hombres", ha dicho la secretaria general de Igualdad y Conciliación, Ara Sánchez Vera.

En su intervención ha destacado que "es esencial la colaboración para poder construir esa sociedad que deseamos, en la que todas las personas tengan los mismos derechos y oportunidades, y que puedan desarrollar su proyecto vital y profesional sin techos ni limitaciones".

Sánchez Vera se ha referido a cómo, históricamente, la mujer ha soportado mayormente la carga de los cuidados de la familia, viéndose en muchas ocasiones limitada en su crecimiento personal y profesional y encontrando dificultades para poder optar a las mismas oportunidades que los hombres.

"Por todas, entre todos, es una llamada a la acción conjunta, a la suma de voluntades y al trabajo colaborativo de mujeres y hombres", una llamada también a la corresponsabilidad dentro de las familias, empresas, e instituciones para "allanar el camino hacia la igualdad".

"Con la alianza de mujeres y hombres, con el esfuerzo conjunto, los resultados se multiplican. La implicación de los hombres en la consecución de la igualdad es imprescindible, sin ellos, nos falta la mitad de la sociedad para alcanzar este objetivo", ha insistido.

La campaña institucional por el 8 de marzo, que dio comienzo el pasado lunes, 2 de marzo, está presente en los medios de comunicación diarios regionales, medios escritos y audiovisuales, en redes sociales y soportes publicitarios exteriores, como autobuses, vallas, y mupis, entre otros. Llegará, además, a todos puntos de la región, no sólo a través de estos medios, sino también a través de la distribución de más de 5.000 carteles.

El acto central por el 8M se celebrará el sábado, 7 de marzo, a las 11:00 horas, la Asamblea de Extremadura, "convirtiendo así la casa de todos los extremeños y extremeñas en el principal espacio de encuentro en torno a este objetivo compartido, como es: avanzar en igualdad".

Las Casas de la Mujer de Cáceres y Badajoz se han sumado también a la conmemoración del 8 de marzo con la celebración simultánea, este jueves, de un taller sobre Inteligencia Artificial, cuyo objetivo es desarrollar habilidades básicas en el uso de estas herramientas y fomentar el liderazgo femenino en entornos digitales.

Asimismo, la Casa de Cáceres, el pasado martes, día 3, acogió una jornada sobre Salud Mental de las Mujeres, y la de Badajoz, además de celebrar un Taller de Igualdad para escolares de 3º y 4º de Primaria, los días 11 y 12 de marzo, desarrollará una jornada sobre 'Oportunidades para el empleo y la conciliación', el 25 de marzo.

Por otro lado, tres centros escolares, la Escuela Hogar Placentina, el CEIP San Roque de Almendralejo y el IES Sierra de Montánchez, pondrán en marcha los talleres de 'freestyle', actividad que utiliza la música urbana como vehículo para difundir mensajes de igualdad entre el alumnado.

ACTIVIDADES OFICINAS DE IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO

Por su parte, las Oficinas de Igualdad y Violencia de Género de la Red de Recursos de Extremadura han preparado, como cada 8 de marzo, una batería de actividades para celebrar el Día Internacional de las Mujeres.

Entre ellas podemos destacar las que se celebran en la Mancomunidad Integral de la comarca de Olivenza con una Gala de Concursos de Cortos, que hilan su argumento en temas de igualdad entre mujeres y hombres; en Zafra con la II Gala de Mujeres que Inspiran, un espacio para el reconocimiento de aquellas mujeres de la localidad que son referentes para la comunidad por su aportación a la sociedad segedana.

Protagonistas también serán las mujeres de Plasencia, con la campaña 'Mujeres Extraordinarias', un espacio de reflexión para la visibilización de historias de mujeres supervivientes de la violencia de género o con trayectorias vitales importantes en profesiones masculinizadas; y en Miajadas, la Oficina de Igualdad ha puesto el foco en la hostelería, buscando su implicación con la organización del certamen de 'Slogans a favor de la Igualdad'.

Asimismo, en Villanueva de la Serena se ha programado la confección de pancartas y letras de canciones para, posteriormente, llevarlas a la marcha del 8M. La música será también centro de atención en la Mancomunidad Tajo-Salor, con el taller 'Qué estamos cantando', una actividad en la que se analizan las letras de canciones y se reflexiona sobre roles de género y la hipersexualización. Y Trujillo reúne a la población en torno a los talleres de grupos 'ACTIVA-T', para promocionar el tejido asociativo de mujeres de la comarca.

También, el 23 de marzo, en la Casa de la Mujer de Cáceres se celebrará la jornada 'Hombres, igualdad y cuidados: de los discursos a lo cotidiano', en la que se profundizará en la corresponsabilidad en los cuidados y la implicación de los hombres en la vida diaria de las familias.

"Es importante seguir trabajando en la corresponsabilidad como herramienta indispensable para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres".

A estas actividades hay que sumar la programación de la Filmoteca de Extremadura que, a través de las cuatro sedes que tiene la región, en Cáceres, Badajoz, Mérida y Plasencia, ofrecerán seis ciclos y 14 películas con el foco en la mujer como protagonista y creadora. La Filmoteca, como cada año, con su programa de Filmoeduca, proyectará dos películas en sesión matinal.

Los alumnos de infantil y primaria podrán ver 'Arco', una historia de amistad ambientada en el año 2075; y los de secundaria, bachillerato y ciclos formativos, verán 'La primera escuela', un alegato a favor de la educación como motor de libertad e igualdad.

En total suman más de 400 actividades enfocadas a poner en valor la importancia de la igualdad como un derecho de todas las personas, al que tenemos que aspirar día tras día.