Termina sin resultados el dispositivo de búsqueda del varón desaparecido en Losar la Vera

El dispositivo de búsqueda establecido este miércoles en la localidad cacereña de Losar de la Vera para tratar de encontrar al hombre desaparecido el pasado lunes, día 28, ha finalizado sin que, hasta el momento, haya sido localizado.

Durante la jornada de este miércoles, las labores de búsqueda se han centrado en peinar la zona norte de la localidad y se han realizado recorridos de este a oeste con el objetivo de localizar al desaparecido, a su perro o cualquier indicio que pudiera aportar información sobre su paradero, ha informado la Guardia Civil.

Por su parte, este jueves, 1 de octubre, está previsto continuar con el dispositivo de búsqueda en el que participarán agentes de distintas unidades de la Guardia Civil.