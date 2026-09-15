El Teatro Romano de Mérida estrenará una nueva iluminación más eficiente y sostenible

El proyecto será posible gracias al convenio de colaboración entre la Fundación Iberdrola España y el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, que contempla una inversión global de dos millones de euros, estructurada en cuatro fases, para mejorar la eficiencia energética y la iluminación de este espacio arqueológico.

Esta actuación, que contará con una inversión de hasta 400.000 euros por parte de la Fundación Iberdrola España, incluirá la incorporación de tecnología LED de última generación para mejorar la iluminación arquitectónica y artística del monumento, incrementar su eficiencia energética y reducir las emisiones de CO₂.

En cuanto al calendario de actuación, se prevé que los trabajos comiencen a partir del 15 de septiembre, una vez finalizadas las actividades estivales y aprobado el proyecto de ejecución por los órganos correspondientes del Consorcio.