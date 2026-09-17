Talarrubias y Puebla de Alcocer serán sede del 4º Festival de Folklore de la Siberia Extremeña

Las localidades pacenses de Talarrubias y Puebla de Alcocer serán sede los días 17, 18 y 19 de septiembre de la cuarta edición del Festival de Folklore de la Siberia Extremeña, Siberfolk.

Se trata de un evento cultural e intergeneracional que reunirá a músicos, artesanos, productores locales y grupos de danza con el objetivo de poner en valor las raíces y tradiciones de la comarca y acercarlas a vecinos y visitantes de todas las edades.

Así, ofrece actuaciones, talleres infantiles, rondas, concursos y actividades dirigidas a poner en valor las tradiciones y el folklore de la comarca, como se ha destacado en su presentación, en la que el diputado provincial Manuel Gómez ha reafirmado el compromiso de la Diputación de Badajoz con el desarrollo de los pueblos, el municipalismo y el apoyo a iniciativas culturales que "contribuyen a dinamizar el medio rural".

"Los músicos, los artesanos, los productores locales y los grupos de danza conforman un sector cultural y productivo indispensable", ha señalado, junto con que "es vital visibilizar nuestras raíces, fomentar el resurgir del amor al folklore en todas las edades y demostrar que la cultura tradicional es un elemento muy vivo en la provincia de Badajoz".

En este sentido, la Diputación de Badajoz continúa impulsando el desarrollo del mundo rural a través de la cooperación con los ayuntamientos y el tejido asociativo. Gómez ha subrayado también la capacidad de este tipo de iniciativas para atraer visitantes y contribuir a la actividad económica de los municipios.

Asimismo, ha puesto en valor que eventos como Siberfolk son "auténticos" motores de desarrollo económico, y que, durante esos días, La Siberia recibirá turismo, se llenarán los alojamientos rurales, trabajará la hostelería y se dinamizará el comercio local. "La cultura genera riqueza, y fijar población pasa, indudablemente, por ofrecer ocio, industria turística y oportunidades en nuestro entorno rural", ha agregado.

La organización del evento cuenta con una importante implicación ciudadana. El secretario de la Asociación Sociocultural y Musical 'La Miajina', Ismael Rey, ha explicado que el propósito de Siberfolk es "poner en valor el folklore, la cultura y las tradiciones a través de un idioma que permite la comunicación intergeneracional", a la par que ha hecho especial hincapié en el papel de la juventud para garantizar la continuidad del acervo cultural, motivo por el cual los niños contarán con diferentes actividades y talleres especialmente diseñados para ellos.

Durante el fin de semana, el programa de actividades se desarrollará entre Talarrubias y Puebla de Alcocer, con propuestas para todos los públicos, y entre las que destacan la 'Ronda con nosotros', abierta a la participación de vecinos y visitantes; o los talleres y juegos infantiles, que acercarán las tradiciones a los más pequeños.

También habrá actuaciones de folklore en la jornada del sábado, en las que participarán agrupaciones procedentes de Málaga, Jaraíz de la Vera, Perú y Talarrubias. El programa se completa con concursos de licores caseros y lanzamiento de hueso de aceituna, bingo folklórico, una rifa de productos y un mercado de productores, según indica en nota de prensa la institución provincial.

Siberfolk alcanza así su cuarta edición como un encuentro que combina folklore, participación ciudadana y actividades para diferentes generaciones, contribuyendo a la difusión y conservación de las tradiciones culturales de La Siberia extremeña.