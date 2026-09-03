Sorprenden a un vecino de Badajoz capturando aves protegidas con métodos prohibidos en La Roca de la Sierra

La Guardia Civil ha instruido diligencias como investigado a un vecino de Badajoz tras ser sorprendido capturando aves protegidas en un paraje de la localidad de La Roca de la Sierra mediante el uso de métodos prohibidos.

En concreto, el pasado miércoles 26 de agosto, agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, sorprendieron a esta persona con dos redes desplegadas del tipo 'red de libro' para la captura ilegal de aves.

Este tipo de instrumentos está totalmente prohibido por la legislación actual debido a su carácter no selectivo, ya que puede atrapar indiscriminadamente a cualquier tipo de ave, incluidas especies catalogadas y protegidas.

Durante la intervención, también se hallaron cinco ejemplares vivos de jilgueros (Carduelis carduelis), enjaulados y sin anillar. Además, de otro jilguero más en el cimbel, empleado como señuelo, sumando un total de seis aves intervenidas, informa la Guardia Civil en nota de prensa.

Además de la investigación penal por el delito contra la fauna entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Badajoz, al responsable del ilícito ha sido propuesto para sanción administrativa por varias infracciones, como la captura de jilgueros sin autorización excepcional y la posesión de otros ejemplares sin la anilla identificativa obligatoria, así como el uso de métodos prohibidos para la captura de aves.

Cabe destacar que las aves intervenidas se pusieron en libertad y los medios quedaron a disposición de la Autoridad Judicial competente.