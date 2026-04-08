Soraya Vega y Sánchez Cotrina protagonizan este miércoles un cara a cara en el marco de las primarias del PSOE extremeño

Los candidatos a la Secretaría General del PSOE de Extremadura, Soraya Vega y Álvaro Sánchez Cotrina, participan este miércoles, 8 de abril, en un debate en el marco de las primarias que celebra el partido para elegir nuevo liderazgo.

El debate comenzará a las 19,30 horas de este miércoles en la sede del PSOE de Extremadura, en Mérida, y podrá seguirse en directo a través de la web del partido, y se plantea como una oportunidad para que la militancia conozca y valore las propuestas de ambos candidatos, tal y como recogen las bases de convocatoria del 16 Congreso Regional Extraordinario.

Unas primarias que se celebran este sábado, 11 de abril, y a la que están llamados a las urnas un total de 9.366 militantes socialistas, para elegir al nuevo secretario general del PSOE extremeño que sustituirá a Miguel Ángel Gallardo, tras su dimisión por los malos resultados conseguidos en las elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre.

Durante la jornada de votación, el PSOE de Extremadura habilitará 197 centros de votación distribuidos por toda la región, en los que los militantes tendrán hasta las 20,00 horas del sábado para elegir entre Álvaro Sánchez Cotrina y Soraya Vega.

Una vez que se cierren los centros de votación y se contabilicen los votos, está previsto ofrecer una rueda de prensa en la sede del PSOE extremeño para informar de los resultados de las primarias.

Tras las celebración de las primarias, de las que saldrá el nuevo dirigente regional del partido, el proceso culminará con la celebración del 16º Congreso Extraordinario Regional en el que se elegirán los nuevos órganos regionales del PSOE extremeño, y que se celebrará el próximo 25 de abril en Mérida.