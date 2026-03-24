Soraya Vega registrará este martes el máximo de avales, Díaz Farias está convencido de poder registrarlos también

La precandidata a la Secretaría General del PSOE de Extremadura Soraya Vega Prieto, ha destacado este lunes el "creciente respaldo" que está recibiendo en los últimos días, en los que está presenciando una "ola imparable de apoyos" de muchos compañeros del partido, y que le ha permitido conseguir el "máximo número de avales" requerido para continuar en este proceso de primarias para liderar el partido.

Todo ello "está generando una enorme ilusión en torno a esta precandidatura, que no es solo mía, sino de todas y todos", ha señalado Soraya Vega en una visita que ha realizado este lunes a la Agrupación Socialista de Arroyo de San Serván, tras visitar también Almoharín y Valdefuentes.

Respecto al proceso de primarias abierto para liderar el PSOE de Extremadura, la precandidata ha avanzado que este martes registrará los avales necesarios para continuar en la carrera hacia la Secretaría General, destacando su significado político.

En concreto, Soraya Vega tiene previsto registrar los avales a las 11,00 horas de este martes, 24 de marzo, en la sede regional del PSOE extremeño, en Mérida.

DÍAZ FARIAS

El precandidato a la Secretaría General del PSOE de Extremadura Ramón Díaz Farias se ha mostrado convencido de que conseguirá los avales necesarios para ser candidato.

"Estamos convencidos de que vamos a llegar porque prácticamente con los avales físicos ya estamos en puertas de poder conseguirlo", ha asegurado a preguntas de los medios.

Al respecto, Díaz Farias ha apuntado que existe una parte de los avales, en concreto los que se emiten vía online, que los precandidatos desconocen hasta "última hora" y que se descubrirán este martes, día 24, a las 12,00 horas, cuando finalice el plazo.