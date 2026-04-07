Soraya Vega presenta su Alianza por Extremadura, el documento programático de su candidatura

La candidata a la Secretaría General del PSOE de Extremadura, Soraya Vega Prieto, ha presentado hoy en Plasencia el documento programático con el que concurre a las primarias, bajo el título Una Alianza por Extremadura, y que representa una propuesta política para renovar el partido poniendo el foco en el futuro sin renunciar a su historia. Vega afronta la última semana de la campaña informativa previa a la votación del próximo sábado 11 de abril. En este contexto, refuerza su agenda territorial con una jornada que la ha llevado a participar en la celebración del Día de la Luz en Arroyo de la Luz, así como a visitar las agrupaciones locales de Villanueva de la Vera, Jaraíz de la Vera y, finalmente, la de Plasencia.

El documento nace del orgullo por el papel que el PSOE ha desempeñado en la construcción de Extremadura, pero plantea la necesidad de abrir una nueva etapa política. Su eje central es la creación de una Alianza por Extremadura, entendida como un proyecto colectivo para recuperar la conexión con la ciudadanía y reforzar el papel del partido como herramienta útil para mejorar la vida de la gente.

Según ha explicado Vega, “se defiende que el PSOE debe evolucionar sin perder sus valores, adaptándose a los retos actuales como la desigualdad, la intolerancia o los profundos cambios sociales y económicos del siglo XXI, para reivindicar la vigencia de la socialdemocracia como respuesta a estos desafíos”. Asimismo, el documento sitúa como prioridad recuperar la confianza de la ciudadanía en un contexto político marcado por el avance de la derecha y la ultraderecha, a las que señala como una amenaza para los derechos y las libertades.

TRES EJES

En el plano organizativo, la candidatura de Soraya Vega plantea una profunda reconexión del partido con su base social a través de tres ejes fundamentales: presencia, comunidad e ideas. El eje de presencia propone reforzar el papel de las agrupaciones socialistas, abriendo y dinamizando las Casas del Pueblo como espacios vivos de debate y participación, junto a una mayor cercanía de los cargos públicos mediante una presencia constante en el territorio y una mayor rendición de cuentas ante la militancia.

En cuanto a la comunidad, el documento aboga por integrar plenamente al partido en la vida social de pueblos y ciudades, fortaleciendo la relación con asociaciones, colectivos y vecinos, y abriendo el PSOE a la sociedad civil.

Por su parte, el eje de ideas plantea impulsar la participación interna real a través de grupos de trabajo, conferencias políticas y espacios de debate orientados a generar propuestas concretas, útiles y centradas en mejorar la vida de la ciudadanía.

Entre las principales propuestas recogidas en Una Alianza por Extremadura destacan la creación de este proyecto político amplio, la renovación del partido sin ruptura con su trayectoria, el refuerzo de la conexión con la militancia, la dinamización de las Casas del Pueblo, la implantación de una “gira permanente” de cargos públicos, la apertura a la sociedad civil y la generación de propuestas desde la participación.

En definitiva, se trata de una iniciativa que combina memoria, renovación y movilización, con el objetivo de fortalecer al PSOE de Extremadura y abrir una nueva etapa política capaz de dar respuesta a los retos actuales de la región.