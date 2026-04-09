La Solicitud Única de la PAC se podrá realizar hasta el 15 de mayo en Extremadura y en los próximos días se publicará en el DOE

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible ya ha ampliado el plazo para hacer la Solicitud Única de la Política Agrícola Común (PAC) hasta el 15 de mayo, que es el plazo sobre el que tiene competencia la Administración autonómica.

El director general de la PAC, Juan Eloy Rodríguez, ha firmado esta semana la resolución por la que se amplía el citado plazo, por lo que en los próximos días se publicará en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

Del mismo modo, la Junta ha solicitado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) que amplíe dicho plazo hasta el 31 de mayo, ya que el Ejecutivo autonómico sólo tiene competencia para ampliar hasta el 15 de mayo, de esa fecha en adelante es competencia ministerial.

El objetivo de esta ampliación de los plazos es garantizar una correcta presentación y gestión de las ayudas, dado que se han producido abundantes lluvias desde finales de 2025 y principios de 2026, por lo que las superficies no se encuentran en estado aceptable para el laboreo y siembra.

Con ello, el Ejecutivo autonómico acredita nuevamente su compromiso con los agricultores y ganaderos extremeños para que puedan presentar la Solicitud Única de la PAC con garantías y de forma adecuada, facilitando así su labor y atender sus necesidades.