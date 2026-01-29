Los sindicatos de la Policía Nacional denuncian la "grave falta" de efectivos en Cáceres

Las organizaciones sindicales con representación mayoritaria de la Policía Nacional en Cáceres --Justicia Policial Jupol, Confederación Española de Policía CEP, Unión Federal de Policía UFP, Sindicato Unificado de Policía SUP, Equiparación Ya (EYA) y Sindicato Profesional de Policía SPP-- han denunciado de forma unánime la "grave falta" de efectivos en las calles, que compromete la seguridad ciudadana y la integridad de los propios agentes.

"Esta situación de abandono crítico resulta de años de negligencia por parte de los responsables de la Comisaría Provincial y la inacción de la Jefatura Superior de Policía de Extremadura, llevando a un desmantelamiento progresivo de las unidades de radiopatrullas del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC)", aseguran los sindicatos en un comunicado conjunto.

La Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana cuenta con un número "claramente insuficiente" de policías para garantizar un servicio adecuado en todos los turnos y franjas horarias. A esta carencia estructural se suma el elevado número de custodias hospitalarias, provocadas por la ausencia de médicos destinados en la prisión provincial, y otros servicios estáticos que provoca "que sea algo habitual el hecho de que no haya radiopatrullas disponibles".

PLANIFICACIÓN DEFICIENTE

Todo ello se ve agravado por una "planificación deficiente", que no prioriza la presencia policial uniformada en la calle como eje básico de la seguridad ciudadana, según recoge el comunicado, en el que se recuerda que los datos oficiales del Ministerio del Interior reflejan un incremento de la criminalidad en capitales como Cáceres, "especialmente en delitos contra las personas, el patrimonio y otros ilícitos relevantes".

Incidentes recientes, como los dos homicidios ocurridos hace escasos meses, el atraco armado a la sucursal de Caja Rural de Extremadura a escasos 400 metros de la Comisaría y el presunto homicidio del pasado 26 de enero, atendido inicialmente por Policía Local ante la ausencia de radiopatrullas disponibles, "ilustran esta tendencia y la incapacidad operativa actual".

"Es inaceptable que una plantilla catalogada en 244 agentes cuente con menos de 50 efectivos patrullando las calles, transformando la percepción de Cáceres como ciudad tranquila en un foco de intranquilidad y convirtiéndola en una ciudad insegura", recoge el texto, que recuerda que los puestos de radiopatrullas se han convertido en los menos atractivos dentro de la Comisaría Provincial, "un destino que nadie quiere o pocos aceptan voluntariamente".

Y es muchos agentes rehúyen de estos puestos por la elevada carga de trabajo, la exposición permanente al riesgo de sus componentes, que sufren todo tipo de agresiones que derivan en lesiones, la realización constante de custodias, traslados y servicios incómodos, unida a la ausencia de incentivos reales.

"Esto dificulta cubrir y estabilizar la plantilla, repercutiendo directamente en la calidad del servicio y la seguridad de los agentes" y "restringir permisos, descansos o derechos laborales de los policías no resuelve el problema estructural de falta de efectivos en radiopatrullas", por el contrario "incrementa la fatiga, el riesgo de errores operativos y el desgaste físico y psicológico de la plantilla, con impacto negativo en la seguridad tanto de los ciudadanos como de los propios agentes".

Por todo ello, los seis sindicatos policiales exigen "un cambio inmediato en el modelo policial de Cáceres, priorizando la prevención delictiva y aumentando urgentemente el número de agentes visibles en la calle".

Asimismo, solicitan un incremento de la dotación de personal en Seguridad Ciudadana, con refuerzo específico de radiopatrullas, ajustando el catálogo de puestos al volumen real de trabajo, índices de criminalidad y una planificación eficiente de servicios, y que la Jefatura Superior de Extremadura, la Delegación y la Subdelegación del Gobierno "asuman su responsabilidad y tomen medidas correctoras de manera inmediata".

Con esta situación han anunciado un calendario de movilizaciones que "se intensificará si no se atienden estas reivindicaciones justas". Lo primero será no asistir a reuniones con el comisario provincial y se irá escalando a concentraciones en las puertas de la Comisaría y la Subdelegación del Gobierno.

"Cáceres, como capital de provincia y Ciudad Patrimonio de la Humanidad e inmersa en la candidatura a Capital Europea de la Cultura, merece un número suficiente y bien dimensionado de policías nacionales en la calle, capaces de responder con garantías a emergencias, incidentes graves o incrementos de criminalidad; la ciudadanía tiene derecho a una protección efectiva y visible, y los policías, a condiciones dignas que reduzcan los riesgos inherentes a su labor", conlcuye el comunicado.