El SES registra 124 agresiones a sus profesionales en lo que va de 2026

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha registrado 124 agresiones a sus profesionales en lo que va de 2026, según ha avanzado su directora gerente, Encarna Solís.

Solís ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios y ha reiterado su condena ante cualquier agresión, amenaza o conducta violenta contra los trabajadores de este ámbito.

Del mismo modo, y a raíz de las criticas manifestadas por el sindicato CCOO por la situación que atraviesan los profesionales del Centro de Salud de Talayuela, Encarna Solís ha avanzado que dicho centro contará con un celador hasta que, en base a un nuevo pliego, disponga de seguridad.

En este sentido, se ha referido a la reunión que se celebra este lunes en la Dirección Gerencia del Área de Salud de Navalmoral de la Mata con responsables de la Guardia Civil, de la Policía Local y el ayuntamiento para analizar la situación actual en dicho centro de salud, evaluar las medidas que se están desarrollando y reforzar la coordinación entre las distintas instituciones implicadas en la protección de los profesionales.

Asimismo, Solís ha recalcado que el SES está ya elaborando un nuevo pliego que requiere de un estudio "minucioso" de las necesidades de todos los centros sanitarios de Extremadura para adecuar los recursos de seguridad a la realidad de cada uno de ellos y reforzar la protección de los profesionales donde sea necesario, como es el caso de Talayuela, que "sí tendrá seguridad en este nuevo pliego".

Encarna Solís ha precisado que la decisión de que determinados centros sanitarios no dispusieran de vigilancia presencial viene determinada por el pliego de seguridad aprobado por el anterior gobierno socialista de la Junta de Extremadura.

En otro orden de asuntos, y preguntada por la reunión de este lunes entre la Junta y sindicatos para abordar la homologación salarial de algunos de los empleados públicos, como los del ámbito sanitario, Encarna Solís se ha remitido a dicho encuentro y a los resultados del mismo.

De este modo, la señalado que en los más de tres años de gobierno de María Guardiola los profesionales sanitarios han visto modificadas sus retribuciones y el aumento de personal ha sido algo "significativo y llamativo".