El SES reconoce la profesionalidad de 574 trabajadores jubilados y 15 fallecidos en 2025

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha reconocido este martes la profesionalidad de los 574 trabajadores jubilados y 15 fallecidos en 2025, desde personal sanitario hasta empleados de administración y servicios.

El acto, que se ha celebrado en el Palacio de Congresos de Mérida, ha reunido a unas 200 personas entre homenajeados y familiares y ha contado con la asistencia de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, entre otras autoridades.

"Gracias por vuestro esfuerzo y gracias por vuestro compromiso con lo público", ha dicho Guardiola.

La presidenta extremeña ha afirmado que la región tiene unos "servicios públicos fuertes, cercanos y modernos" gracias a ellos.

En un tiempo complicado de pérdida de referentes y de ruido, ha destacado los valores, la empatía y la humanidad que estos profesionales han demostrado durante tantos años de servicio, frente al dolor, el sufrimiento, el miedo, la incertidumbre o la esperanza de los usuarios del SES:

"Es muchísima la responsabilidad ser el rostro de un sistema que protege", ha añadido.

Este acto, a su juicio, no es de mero trámite, sino una "deuda de gratitud" con quienes han dedicado una parte esencial de su vida a mejorar la de los demás.

Ha comentado que detrás de cada uno de los profesionales homenajeados hay historias, trayectorias, caminos de ida y vuelta y el apoyo de al familia, y ha hecho hincapié en que un hospital, un centro de salud, un consultorio, una lavandería, una cocina, un servicio administrativo, un laboratorio o un quirófano funcionan porque hay personas que lo hacen posible.

Guardiola ha señalado que esa palabra precisa o ese pequeño gesto que se queda grabado para siempre en los pacientes o en sus familias, "eso también es sanidad pública y Extremadura".

Según la presidente extremeña, estos profesionales pertenecen a la generación que ha visto un cambio enorme en la sanidad pública y ha subrayado que se han adaptado "sin excusas y con determinación".

La presidenta extremeña también ha dedicado una parte de su discurso a la memoria de los 15 profesionales del SES fallecidos en 2025.

A su juicio, ahora es el tiempo para los jubilados de descansar, de apagar el despertador, de viajar, de dedicar más tiempo a la familia y a los amigos, "pero jamás va a cambiar lo que habéis sido, lo que habéis hecho y lo que hoy representáis y el SES va a seguir siendo siempre vuestra casa.

En el acto también han intervenido, en nombre de las familias de los fallecidos y de los jubilados, Alejandro García Durán y Joaquín Polo, respectivamente, que han agradecido el reconocimiento.

En sus intervenciones han ensalzado la entrega, la responsabilidad, la vocación y los años de servicio de las personas homenajeadas