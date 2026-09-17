El SES invierte más de 87.500 euros en mejorar la UCI del Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres

El Área de Salud de Cáceres ha culminado diversas actuaciones de mejora en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) del Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres, con una inversión global de 87.504,96 euros, destinada a reforzar la seguridad, la calidad asistencial y la humanización de la atención a los pacientes críticos.

En la UCI del Hospital Universitario de Cáceres se han cerrado seis nuevos boxes, de manera que los 19 puestos asistenciales operativos disponen ya de espacios cerrados, una medida que mejora tanto la seguridad del paciente como la privacidad y las condiciones de humanización de la asistencia.

Además, la unidad se ha dotado de nuevo equipamiento, entre el que destacan relojes digitales en sustitución de los analógicos, una grúa móvil y un nuevo ventilador-respirador. Estas actuaciones han supuesto una inversión de 61.226,79 euros.

Por otra parte, el Hospital San Pedro de Alcántara ha acometido la reforma del pavimento de su UCI, una intervención que ha contado con una inversión de 26.278,17 euros.

Con estas actuaciones, el SES continúa avanzando en la modernización de sus infraestructuras y equipamientos, contribuyendo a ofrecer una atención más segura, eficiente y centrada en las personas.