El SES invierte 2,1 millones de euros en la reforma integral del Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata

El Servicio Extremeño de Salud (SES) va a invertir 2,1 millones de euros en una importante actuación de reforma del Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata, con el objetivo de modernizar el centro y renovar las infraestructuras para solucionar "deficiencias acumuladas durante décadas".

El edificio, cuya construcción se remonta al año 1985, requiere una renovación profunda después de más de cuatro décadas, de modo que la actuación se centrará en la mejora de infraestructuras fundamentales para la actividad diaria del hospital, entre ellas las cubiertas del edificio, los grupos de presión, la central térmica, el sistema de protección contra incendios y las instalaciones de agua, detalla la Junta de Extremadura en una nota de prensa.

Esta inversión se une a reformas ya ejecutadas en el hospital por valor de 640.000 euros, destinadas a modernizar equipamientos, renovar espacios asistenciales y reforzar la calidad de la atención sanitaria que reciben los ciudadanos del Área de Salud.

La actuación de mayor alcance se ha desarrollado en el área quirúrgica, donde el SES ha destinado 419.270 euros a la mejora de instalaciones y equipamientos. Los trabajos han incluido la renovación del vinilado de todos los quirófanos, pasillos y la zona de Reanimación, así como la mejora de la iluminación mediante la instalación de nuevas pantallas LED.

Además, se ha incorporado equipamiento clínico de última generación para incrementar la seguridad de los procedimientos y mejorar la capacidad asistencial del centro.

Entre las adquisiciones realizadas destacan un microscopio para el servicio de Otorrinolaringología, una mesa de Traumatología, nuevas luces quirúrgicas, un arco quirúrgico y una mesa de anestesia.

El SES también ha destinado 137.294 euros a la modernización de la zona de boxes de Urgencias. Las actuaciones han permitido reformar estos espacios, renovar el mobiliario e instalar nuevos vinilos, contribuyendo a mejorar tanto la funcionalidad de las dependencias como la comodidad de pacientes y profesionales.

Asimismo, se han sustituido las camillas de exploración y se ha incorporado nuevo material clínico, entre el que destaca un ecógrafo de última generación.

Por otra parte, se han desarrollado actuaciones de mejora en la Unidad de Corta Estancia de Medicina Interna, con la renovación integral de la iluminación y del mobiliario, incluyendo camas, mesillas, armarios y sillones para pacientes.

Además, se han remodelado los espacios destinados al trabajo y descanso del personal de enfermería, favoreciendo unas mejores condiciones asistenciales y laborales.

Todas estas inversiones forman parte de la estrategia del Servicio Extremeño de Salud para seguir modernizando los recursos sanitarios del Área de Salud de Navalmoral de la Mata y ofrecer "una atención cada vez más segura, eficiente y de calidad".