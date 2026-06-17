El SES destina 14,7 millones al suministro de reactivos para determinaciones de alergia y gasometrías

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado contratación del suministro de reactivos para la realización de determinaciones de alergia y gasometrías en los distintos laboratorios del Servicio Extremeño de Salud (SES), por un importe de 14.722.433 euros para un plazo de 48 meses.

Este suministro resulta "imprescindible" para garantizar la adecuada prestación asistencial y el funcionamiento ordinario de los laboratorios y unidades clínicas del SES, según apunta el Ejecutivo autonómico.

Así, las determinaciones de gasometría y parámetros asociados, y las técnicas de alergia forman parte "esencial" de la cartera de servicios diagnósticos, y se realizan de manera "continua", "urgente" y con "elevados" volúmenes de actividad en todas las Áreas de Salud.

PROYECTO ZURBARÁN

Por otro lado, el Consejo de Gobierno de la Junta ha autorizado la contratación de los servicios de mantenimiento del Proyecto Zurbarán del Servicio Extremeño de Salud (SES), por un importe de 3.389.888,68 euros para un plazo de 36 meses con posibilidad de prórroga de hasta 24 meses más.

A través del Proyecto Zurbarán, el SES dispone de una solución corporativa de radiología digital homogénea, centralizada y accesible desde todos los hospitales y centros asistenciales que requieren el uso de sistemas de imagen médica.

El objeto del contrato es garantizar el mantenimiento integral, soporte especializado y evolución continua del hardware y software, asegurando que todos los componentes del ecosistema Zurbarán conserven durante la vigencia del contrato su operatividad, su actualización tecnológica, su alineación con los estándares de integración y seguridad, y su adecuación funcional a las necesidades asistenciales del SES.

Además, este contrato es "imprescindible", apunta la Junta, para garantizar que el Proyecto Zurbarán mantenga la estabilidad, la seguridad, la disponibilidad y la capacidad evolutiva necesarias para soportar el funcionamiento asistencial del SES.