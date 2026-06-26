El SES crea un grupo de apoyo para prevenir efectos adversos en la salud mental en el proceso de duelo tras un suicidio

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha iniciado la creación de un Grupo de Apoyo al Duelo por suicidio para acompañar a las personas que han perdido a un ser querido en estas circunstancias, ofreciendo un espacio seguro donde compartir, comprender y elaborar el proceso de duelo.

De esta forma se atiende de manera específica el duelo por suicidio, una situación en la que las personas afectadas pueden experimentar "sentimientos intensos de culpa, incomprensión o estigma", lo cual "dificulta el proceso y conlleva posibles efectos adversos en su salud mental".

Por ello, el SES considera "fundamental" ofrecer una atención integral a estos afectados y a su entorno, con recursos accesibles y coordinados, indica la Junta en una nota de prensa.

El programa será coordinado por profesionales con experiencia en prevención y posvención del suicidio. Actuarán también reforzando la formación y capacitación del personal sanitario de la red pública de salud mental en el abordaje del duelo por suicidio, favoreciendo una atención más especializada, sensible y cercana a las necesidades de las personas afectadas.

El Grupo de Apoyo al Duelo por suicidio mantendrá encuentros de unas dos horas aproximadas de duración por sesión. Para facilitar el acceso a la ciudadanía de todas las zonas de Extremadura, la participación en los mismos será tanto presencial como telemática.

Las personas interesadas en participar en este grupo podrán recibir información sobre su funcionamiento y el proceso de acceso a través del teléfono 633169129 mediante Whatsapp o a través de correo electrónico extremadura.acompana@salud-juntaex.es.

SESIÓN INFORMATIVA

El próximo día 29 de junio, en horario de 18,00 a 20,00 horas, se llevará a cabo una sesión informativa acerca de este grupo en el aula 2 del Hospital de Mérida (planta primera, bloque posterior). Está dirigida a mayores de 18 años, será gratuita y permitirá dar a conocer el contenido y objetivos del grupo, así como resolver las dudas de las personas interesadas.

Requiere de inscripción previa, la cual podrá realizarse a través del mismo contacto (correo electrónico o WhatsApp) habilitado para la información del grupo.

La puesta en marcha de este grupo de apoyo se integra en la estrategia regional de la Consejería de Salud y Atención a la Dependencia para avanzar hacia un sistema "más humano, accesible y adaptado a las necesidades reales de quienes más lo necesitan".

Con esta iniciativa, el gobierno de la presidenta María Guardiola "reafirma el impulso de políticas centradas en las personas, respondiendo de manera sensible y responsable ante el impacto del suicidio en las familias y en la comunidad".

El SES recuerda que en caso de necesitar ayuda se puede acudir a los profesionales del centro de salud o consultorio de referencia, a los servicios de urgencias de Atención Primaria y Hospitalaria, llamar a la línea de atención a la conducta suicida (024), al programa Extremadura Responde (900 06 01 01) o incluso al 112.