El SES confirma tres nuevos casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado tres nuevos casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura. Se trata de dos mujeres y un hombre de 43, 47 y 85 años, de los municipios de Badajoz, Don Benito y Santa Amalia, pertenecientes a las áreas de salud de Badajoz y Don Benito-Villanueva de la Serena. De ellos, dos han precisado ingreso y el tercero ha sido asintomático, detectado por el Banco de Sangre de Extremadura.

En total, se han registrado 55 casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en el año 2026 y dos fallecidos. En este momento, cinco pacientes continúan ingresados en el Hospital Don Benito-Villanueva, tres en el Hospital Universitario de Cáceres, y uno en el Hospital de Mérida.