El SES confirma seis nuevos casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado seis nuevos casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura. Se trata de cuatro mujeres de 61, 67, 42 y 39 años y dos hombres de 84 y 81 años, procedentes de las localidades de Don Benito y Santa Amalia, pertenecientes a las Áreas de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena. De ellos, tres se encuentran ingresados en el Hospital de Don Benito.

En total, se han registrado 17 casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en el año 2026, y seis permanecen en ingreso hospitalario, dos en el Hospital de Mérida y 4 en el Hospital de Don Benito.

En el año 2025 se notificaron un total de 39 casos de fiebre del Nilo Occidental en la región y cinco fallecidos.

Desde la dirección del SES se ha informado a las gerencias de las ocho áreas de salud de Extremadura para que se mantengan en situación de vigilancia ante cualquier sospecha de casos de clínica compatible, manteniendo así una actitud de alerta frente a posibles casos, que permitirá aumentar la capacidad diagnóstica, aunque el 80 por ciento de las infecciones en humanos son asintomáticas.