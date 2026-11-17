El Servicio Extremeño de Salud (SES) ampliará la campaña de vacunación frente a la gripe y la COVID-19 en 13 puntos de vacunación en horario de tarde, de 16:30 a 19:30 horas, este martes 17 y el jueves 19 de noviembre.

La vacunación vespertina se desarrollará sin cita previa durante estas dos jornadas, con el objetivo de facilitar el acceso de la población a la inmunización y ofrecer una alternativa a quienes tengan mayores dificultades para acudir en el horario habitual.

Los puntos habilitados para la vacunación de tarde estarán distribuidos en trece localidades de las ocho Áreas de Salud de Extremadura.

El martes 17 de noviembre estarán operativos el Centro de Salud Plasencia III-La Data; Hospital de Coria; Centro de Salud de Navalmoral de la Mata; Centro de Salud Zona Centro (Cáceres); Centro de Salud Villanueva Sur (Villanueva de la Serena); Centro de Salud Don Benito Este; Centro de Salud Urbano III (Mérida); Centro de Salud San José (Almendralejo); Centro de Salud de Villafranca de los Barros; Centro de Salud Valdepasillas (Badajoz); Centro de Salud de Montijo; Centro de Salud de Zafra; y Centro de Salud de Llerena.

El jueves 19 de noviembre permanecerán abiertos los mismos puntos de vacunación, excepto el Centro de Salud de Navalmoral de la Mata.

Las personas interesadas en acudir a esta vacunación por la tarde deben portar su DNI y tarjeta sanitaria o de mutualista.

Con datos registrados hasta el 16 de noviembre de 2026, se han administrado en Extremadura un total de 243.220 dosis de vacuna antigripal, alcanzándose una cobertura global del 45,85 % sobre la población incluida en la estrategia de vacunación.

En la población infantil, la vacunación mantiene una evolución muy favorable. En la cohorte escolar de 3 a 11 años se han registrado 44.997 dosis, alcanzándose una cobertura del 60,27 %.

Por su parte, la vacunación del personal sanitario y sociosanitario alcanza las 10.055 dosis registradas, lo que representa una cobertura del 53,39 %.

El SES anima a todas las personas que aún no se hayan vacunado a acudir al centro de salud o consultorio local habitual, o al centro más próximo a su domicilio en el caso de mutualistas.