Según el BBVA Research Extremadura y Castilla y León con un 1,8% de crecimiento serán las CCAA que menos crecerán en 2026

La economía de Extremadura crecerá un 1,8 por ciento en 2026, según las proyecciones de BBVA Research, que indican que Comunidad Valenciana (3%), Comunidad de Madrid (2,7%), Baleares (2,5%), Canarias (2,5%) y Murcia (2,5%) serán las comunidades que registrarán un mayor crecimiento económico en 2026, ya que avanzarán por encima de la media nacional, previsto en el 2,4 por ciento.

Según se desprende del informe por comunidades autónomas publicado este miércoles, la Comunidad Valenciana seguirá beneficiándose del impulso a la inversión derivado de las medidas de apoyo tras la DANA.

Por su lado, el dinamismo de las exportaciones de servicios, tanto turísticos como no turísticos, junto con el efecto refugio frente a otros mercados, impulsará la economía de la Comunidad de Madrid y de las islas, que son las únicas regiones cuya previsión se revisa al alza respecto a enero.

Por su parte, Murcia (2,5%) podría verse beneficiada por el aumento del gasto en defensa y la mejora del turismo nacional.

En un grupo intermedio, Cataluña, Castilla-La Mancha y Andalucía podrían crecer en línea con la media nacional (2,4%), con impactos diferenciales que tienden a compensarse.

En Cataluña, los problemas en las infraestructuras y el menor dinamismo de las exportaciones de bienes se verían compensados por el impulso del turismo. En Andalucía, el avance a corto plazo se ve algo más condicionado por las inundaciones y las dificultades en las infraestructuras.

Por debajo de la media se situarán las comunidades del Cantábrico, afectadas por el encarecimiento de la energía y un contexto menos favorable para el comercio exterior: Galicia (2,3%), Cantabria (2,2%) y País Vasco, Asturias, Navarra y La Rioja (2,0%), junto con Aragón (1,9%).

Aunque Cantabria y Navarra muestran un arranque de año algo mejor de lo previsto, se mantienen por debajo de la media. Por su parte, un inicio de 2026 más débil y un sector público relativamente menos dinámico explican el menor crecimiento de Castilla y León y Extremadura (1,8%).