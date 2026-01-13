Satse alerta de que enfermeras y fisioterapeutas del SES están "al límite" por la gripe y la actividad quirúrgica

El Sindicato de Enfermería Satse ha alertado este lunes de que las enfermeras y fisioterapeutas del Servicio Extremeño de Salud (SES) "vuelven a estar al límite", debido a la "coincidencia de la epidemia de gripe, el aumento de las enfermedades habituales del invierno y una actividad quirúrgica que no se detiene".

De esta forma, los centros sanitarios se han "convertido en un escenario de sobrecarga crónica, donde estos profesionales sanitarios sostienen el sistema a costa de su salud física y mental", señala Satse en una nota de prensa, en la que aseguran que esta situación "ya no es puntual ni estacional, sino una auténtica tormenta permanente provocada por años de recortes, plantillas insuficientes y una planificación irresponsable por parte de la administración basada en poner parches".

En ese sentido, la secretaria autonómica de Satse Extremadura, Elena Martín, ha lamentado que "se exige a las enfermeras que multipliquen su capacidad y que asuman cargas de trabajo inasumibles, mientras la Administración sigue mirando hacia otro lado", una política "basada en exprimir al máximo a las profesionales", y que según ha alertado, "está poniendo en serio riesgo la seguridad de los pacientes y la salud laboral del personal sanitario".

Según señala la dirigente de Satse, "esta presión asistencial se traduce en agotamiento extremo, bajas laborales, ansiedad agravando aún más el problema de falta de personal", tras lo que ha lamentado que "lejos de aprender de crisis anteriores", el Servicio Extremeño de Salud "vuelve a improvisar, parcheando con horas por encima de la jornada laboral y modificando continuamente las planillas de trabajo de las enfermeras, lo que debería resolverse con plantillas estables y suficientes".

Por todo ello, Satse reclama a la Administración "refuerzos inmediatos y estructurales en todos los niveles asistenciales", así como ratios seguros que "garanticen una atención digna y de calidad", el fin de la precariedad laboral y "medidas reales para proteger la salud laboral de los profesionales", señala.

"No se puede seguir sosteniendo el sistema sanitario a costa de la salud y la buena voluntad de las enfermeras y fisioterapeutas extremeños", ha señalado Martín, quien ha aseverado que "las enfermeras no pueden seguir siendo el colchón de un sistema en crisis permanente", ha concluido.