Santamaría inaugura Potencial Digital 2026 que reúne en Cáceres a más de 5.000 inscritos para hablar de transformación digital

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha inaugurado este jueves en Cáceres la tercera edición de Potencial Digital que reúne a más de 5.000 personas inscritas presencialmente, 90 ponentes y 60 empresas patrocinadoras y colaboradoras y cuenta con Andalucía como comunidad autónoma invitada.

A la inauguración han asistido también el consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, y el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos.

Andalucía participa este año como comunidad autónoma invitada, en una edición que supone un nuevo paso en la consolidación de Potencial Digital y que permitirá abordar las últimas soluciones tecnológicas y generar conexiones entre empresas, emprendedores, inversores y profesionales.

Guillermo Santamaría ha destacado que Potencial Digital es un reflejo de la Estrategia de Transformación Digital de Extremadura 2024-2027, impulsada desde el inicio por el Gobierno de María Guardiola, y ha subrayado que la tecnología debe utilizarse como una herramienta para mejorar los servicios públicos, fortalecer las empresas, generar empleo y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

"No hablamos de la tecnología como un fin en sí mismo, sino como un fin para que prestemos mejores servicios a los ciudadanos", ha señalado el consejero.

En este sentido, ha destacado los avances de la Junta de Extremadura en la digitalización y simplificación de los procedimientos administrativos. En 2023 se partía de alrededor de un centenar de trámites digitalizados y actualmente se superan los 700, siete veces más en tres años.

Además, se han simplificado 431 procedimientos, en los que se solicita menos de la mitad de la documentación que se exigía anteriormente, mientras que el tiempo medio de resolución se ha reducido un 57 %.

Santamaría ha señalado que estos avances permiten reducir desplazamientos, documentación y tiempos de espera, y ha defendido que la tecnología debe utilizarse para facilitar la relación de ciudadanos y empresas con la Administración.

LA TECNOLOGÍA PARA FACILITAR LA VIDA DE LOS CIUDADANOS

El consejero ha puesto como ejemplo de esta transformación la PAC, cuyos procesos de simplificación permitirán que Extremadura pueda anticipar por primera vez los pagos, de manera que agricultores y ganaderos puedan recibir antes unos recursos fundamentales para sus explotaciones.

También ha destacado que se han diseñado procedimientos extraordinariamente simplificados para que las ayudas dirigidas a personas, empresas y explotaciones afectadas por incendios puedan llegar antes, reduciendo trámites y documentación.

"La simplificación consiste en que una ayuda llegue antes, en que un agricultor cobre antes su PAC, en que una empresa pueda invertir antes o en que una familia afectada por una emergencia reciba antes el apoyo de la Administración", ha señalado.

Santamaría ha explicado que el uso inteligente de la tecnología ya permite también facilitar otros servicios públicos, como la cita previa sanitaria por WhatsApp en todo el área de salud de Llerena a Zafra o la posibilidad de obtener una licencia de caza o pesca en un minuto desde el móvil.

UNA NUEVA LEY DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA INTELIGENTE

La Junta de Extremadura trabaja además en una nueva Ley de Simplificación Administrativa Inteligente, cuyo trámite parlamentario comenzará a final de año.

El objetivo es que la simplificación no dependa de actuaciones aisladas, sino que se convierta en una nueva forma de diseñar, organizar y prestar los servicios públicos.

La nueva norma pretende avanzar hacia una Administración que no solicite a los ciudadanos información que ya está en poder de la propia Administración y que permita conocer fácilmente la situación de los expedientes y acceder a servicios más sencillos, intuitivos y rápidos.

No se trata únicamente de hacer trámites por internet, sino de eliminar pasos, documentos y cargas innecesarias para que las respuestas lleguen antes a ciudadanos y empresas.

MÁS DE 20 MILLONES PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LAS EMPRESAS

La transformación digital también está llegando al tejido productivo extremeño. Desde 2024 se han movilizado más de 20 millones de euros para apoyar la transformación digital de las empresas extremeñas.

Además, la última convocatoria dirigida a incorporar inteligencia artificial en las pymes ha recibido más de 500 solicitudes.

Santamaría ha señalado que el objetivo es acompañar a las empresas para que la tecnología les permita innovar, competir y crecer, de manera que una pyme pueda producir mejor, un comercio encontrar nuevos clientes, una industria reducir costes o un autónomo dedicar menos tiempo a tareas administrativas.

MÁS EMPLEO Y OPORTUNIDADES DIGITALES

El empleo tecnológico en Extremadura creció en 2025 a un ritmo ocho veces superior al del empleo general y representó cerca de uno de cada cinco nuevos puestos de trabajo.

Además, el salario medio de estas actividades fue un 38,5 % superior al de otros sectores de la región.

Potencial Digital 2026 incorpora una feria de empleo, encuentros entre empresas locales y multinacionales y espacios para que los emprendedores puedan encontrar inversores y presentar sus proyectos.

El consejero ha destacado que el objetivo es que los jóvenes puedan desarrollar aquí su talento, que quienes se marcharon encuentren motivos para volver y que las oportunidades digitales lleguen también al medio rural.

TERCERA EDICIÓN DE POTENCIAL DIGITAL

Durante dos jornadas se abordarán la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la robótica, el emprendimiento, el empleo y las nuevas formas de trabajar, además de facilitar conexiones entre empresas, profesionales, emprendedores e inversores. Las dos primeras ediciones reunieron a más de 14.500 asistentes.

Santamaría ha señalado que esta tercera edición es "más ambiciosa, más tecnológica y más inmersiva" y que consolida Potencial Digital como un encuentro de referencia relacionado con la tecnología.

El consejero ha subrayado que el objetivo de la transformación digital impulsada por el Gobierno de María Guardiola es utilizar la tecnología como una herramienta transversal para mejorar las posibilidades de empleo, la economía de la región y, en definitiva, la calidad de vida de los ciudadanos.