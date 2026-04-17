Santamaría destaca las "oportunidades reales en el mundo rural" que genera el Centro Cralab de Valdehornillos

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital en funciones, Guillermo Santamaría, ha visitado este jueves el Centro de Recursos Alternativos y Laboratorio Experimental (Cralab) de la entidad local menor de Valdehornillos, dotado como laboratorio de fabricación digital, que está desarrollando una "actuación de carácter singular y pionero" en el medio rural extremeño ya que, hasta ahora este tipo de infraestructuras se concentraban en entornos urbanos y grandes.

La Junta de Extremadura ha apoyado este proyecto con una subvención de 30.000 euros destinada a dotar al centro del equipamiento tecnológico necesario para su puesta en marcha como laboratorio de prototipado y fabricación digital.

Durante su visita, el consejero de Economía ha explicado que Cralab "es ejemplo de cómo una inversión pública bien orientada puede generar oportunidades reales en el medio rural", ya que según los datos que ha aportado, en estos meses se han hecho cursos de alfabetización para 15 municipios del entorno.

Así, el centro pone a disposición de ciudadanos y empresas los recursos disponibles y, de esta forma, hay empresas de sonido que generan ideas y hasta un cocinero ha creado moldes en impresora 3D y láser, mientras que el centro funciona también como estudio de grabación.

"La puesta en marcha del CRALAB es un espacio abierto para ciudadanos y empresas que favorece la innovación, la experimentación y el desarrollo de nuevos productos y servicios en un entorno rural", ha dicho Santamaría.

ACTIVIDADES

Así, y según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa, este centro también ha sido escenario recientemente del Encuentro Comarcal de Mujeres Rurales, con presencia institucional del IMEX, y actividades juveniles como un taller de DJ impulsado por asociaciones locales.

Todo esto demuestra, a juicio del consejero extremeño, que la inversión realizada "no se ha quedado en equipamiento, sino que se ha traducido en un espacio con programación real, utilidad social y dinamización del territorio".

En este sentido, ha resaltado que el Cralab es "un ejemplo de cómo la transformación digital no es un concepto abstracto, sino una herramienta práctica que sirve para formar, innovar y emprender desde un pueblo pequeño", según el consejero.

ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Cabe destacar que el proyecto se enmarca en la Estrategia de Transformación Digital de Extremadura 2027, dentro de la línea de Especialización Tecnológica y Ecosistemas de Innovación Digital orientada a fomentar la innovación, el emprendimiento digital, la transferencia de conocimiento y la consolidación de un sector tecnológico sólido en la región.

Además, durante la visita a Valdehornillos, el consejero ha destacado que el municipio está desarrollando otras actuaciones vinculadas a al programa de pueblos inteligentes, con una ayuda de algo más de 16.000 euros para instalar cámaras de tráfico, poner en marcha una plataforma digital turística y automatizar el control de aforo del gimnasio municipal, una actuación que está ahora mismo en ejecución.