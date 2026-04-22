Sánchez Cotrina ve una "entrega absoluta" de Guardiola a Vox con "tintes de ultraderecha" en todo su discurso

El secretario general electo del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha vislumbrado una "entrega absoluta" de la 'popular' María Guardiola a Vox con "tintes de ultraderecha" en "todo" su discurso ofrecido esta tarde en la Asamblea para abrir su debate de investidura como presidenta de la comunidad.

Así, se reconoce "más preocupado hoy que ayer" tras seguir desde su casa a través de la televisión pública extremeña el discurso de una Guardiola que, a su juicio, encierra "de todo menos estabilidad" para la comunidad y sí "una entrega absolutamente a los postulados de Vox".

En este punto, a través de un vídeo, Sánchez Cotrina --quien no ha asistido al debate de investidura por encontrarse de baja paternal-- ha advertido de que el PSOE tratará durante la legislatura de ir "retratando una a una" las cuestiones que encierra el pacto PP-Vox y que, "de materializarse muchas de ellas será inconstitucional, ilegales y además inmorales".

"Lo que vamos a hacer desde el Grupo Socialista es retratarla una a una, para que los extremeños se den cuenta de a dónde nos están queriendo llevar", ha espetado.

Al respecto, Sánchez Cotrina ha ahondado en que el de María Guardiola "no es un debate de investidura, no es un debate de esperanza para la gente, no es un debate en el que le estemos diciendo a los extremeños que ellos son nuestra prioridad", sino que en verdad "lo que está imponiendo (Guardiola) es una prioridad nacional" de la que ha reconocido que no se sabe "muy bien" en qué consiste.

Finalmente, el secretario general socialista ha advertido de que con su pacto con Vox el PP de María Guardiola "está engañando a mucha gente". "¿Le da usted estabilidad al campo? ¿Seguro que le da estabilidad al campo? ¿Seguro que no estaba engañando a todos los agricultores y agricultoras de esta tierra?", pregunta a Guardiola, de la que afirma que "están engañando a mucha gente", y tras lo que subraya que el PSOE se lo va a ir "demostrando poco a poco".