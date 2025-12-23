Sánchez Cotrina confía en que el PSOE cree un proyecto que motive a la gente y no está por la abstención

El secretario general del PSOE de la provincia de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, ha confiado en que los socialistas serán capaces de construir un nuevo proyecto en Extremadura que motive a la gente para volver a obtener la confianza de los extremeños, al tiempo que ha mostrado su rechazo a una posible abstención del PSOE para facilitar la investidura de María Guardiola porque Guillermo Fernández Vara ganó las elecciones en 2023 y "nadie le facilitó nada".

Cotrina ha reunido esta tarde en Cáceres a la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE después del anuncio de Miguel Ángel Gallardo de que dimite como secretario regional del partido tras los resultados electorales del pasado domingo, en el que los socialistas han obtenido el peor resultado de la historia en la región, en los que han perdido 110.000 votos y diez escaños en la Asamblea de Extremadura.

El líder de los socialistas cacereños cree que la dimisión de Gallardo "está a la altura de la contundencia del malísimo resultado" que ha obtenido el PSOE. "No hemos sido capaces de motivar a toda esa gente que entendíamos que teníamos que tratar de movilizar para conseguir un proyecto mucho más sólido y mucho más atractivo", se ha lamentado.

Ante esto, ha indicado que la nueva gestora que se nombre tendrá que "abordar el futuro y el presente del partido en este momento, para empezar a construir un proyecto esperanzador". "Un proyecto que vuelva nuevamente a mirarle a los ojos a la ciudadanía y que consiga motivar el voto socialista, que está ahí", ha señalado en alusión a las más de cien mil personas que se han quedado en sus casas y no han ido a votar.

"Yo me pongo a trabajar desde ya para conseguir desde esta Ejecutiva Provincial que la gente empiece a ver en el Partido Socialista esa referencia que al final siempre hemos sido para los trabajadores de esta tierra, para la política municipal, para los alcaldes y alcaldesas, para las ciudades y los municipios pequeños también, ese equilibrio rural y urbano que hemos tratado de identificar siempre en el proyecto socialista, eso es es lo que me pongo a recomponer desde hoy", ha subrayado en declaraciones a los medios esta tarde en la capital cacereña tras asistir en Mérida a la Ejecutiva Regional.

RECOMPOSICIÓN DEL PARTIDO

Sánchez Cotrina ha recalcado que el PSOE necesita "una recomposición de todo el partido en su conjunto" para "ser contundentes y estar a la altura". "Ahora toca empezar ya a pensar en el año 2027, ese es mi objetivo, esa es mi mayor preocupación en el día de hoy, que seamos capaces de trazar un proyecto ilusionante hacia la gente y creo que lo podemos conseguir porque además hay mucha gente que nos está esperando ahí fuera", ha indicado.

En esta línea, ha asegurado que "no hay que lamentarse demasiado" sino "ponerse a trabajar" para conseguir ser "el partido de la gente, el partido del vive y deja vivir".

Sobre si Gallardo debe recoger su acta de diputado, Sánchez Cotrina ha dicho que es una decisión del propio Gallardo porque "el acta es de cada uno", y se ha remitido a la "importante decisión" que ha tomado el hasta ahora secretario regional de dimitir. "Eso es una respuesta muy sólida ante el panorama que vimos ayer y, por tanto, creo que cada cosa a su tiempo", ha apuntado.

Sobre la posibilidad de que el PSOE facilite la investidura de María Guardiola con su abstención, Sánchez Cotrina se ha remitido a la noche electoral de 2023 cuando a Guillermo Fernández Vara "se le dijo desde el primer día que tenía que dar un paso al lado, que tenía que irse", a pesar de que fue la lista más votada.

"Y fue quien ganó. Y fue a quien no se le facilitó absolutamente nada. Y además, quien tenemos enfrente es el Partido Popular, que siempre engaña y que siempre dice a la gente lo que le beneficia en cada momento", ha indicado en referencia a que el PP en las elecciones nacionales de julio de 2023 dijo que había que dejar gobernar a la lista más votada cuando "justo antes, en Extremadura, había hecho lo contrario".

Además, ha recordado que el PP hizo un pacto con la "ultraderecha", con aquellos "con quienes no quería gobernar, precisamente para quitarle la presidencia al partido que fue la lista más votada". "Reivindicó eso en las elecciones nacionales pero hizo lo contrario en las elecciones autonómicas. Por eso a mí me cuesta mucho pensar que esa decisión tiene que ser una decisión que valore el partido en este momento", ha señalado Sánchez Cotrina que se ha mostrado "absolutamente contrario" a esa posibilidad de abstención del PSOE.

No obstante, ha añadido que serán los órganos del partido los que tomen la decisión respecto a este asunto pero, "a priori" él no pondría encima de la mesa esa posibilidad en recuerdo al fallecido Guillermo Fernández Vara.

Así las cosas, espera que la Ejecutiva Federal del PSOE nombre "cuanto antes" la gestora y que "se cuente con el territorio", en este caso, con el conjunto de la organización del PSOE en la región porque "al final somos los que conocemos la tierra que pretendemos liderar". "Y pretendemos liderar un proyecto que se parezca mucho a los extremeños y, por tanto, esa comisión gestora debe ser alguien que se parezca mucho a la militancia", ha manifestado.

A la pregunta de si se plantea presentar su candidatura a la Secretaría Regional del PSOE en Extremadura, Sánchez Cotrina ha indicado que "en este momento", está centrado en el PSOE de la provincia de Cáceres, "en conseguir devolverle a los ciudadanos y ciudadanas gobiernos socialistas en el año 2027".

Para ello, se mira en el espejo del Partido Socialista portugués, que "pudo recomponerse de un golpe muy duro", en el que la ultraderecha quedó la segunda fuerza en muchos sitios y, sin embargo, a los cuatro o cinco meses ha vuelto a haber elecciones y el Partido Socialista ha sido la fuerza más votada en esas elecciones municipales. "Y por tanto tenemos un espejo muy cerquita en el que mirarnos y yo desde ya estoy pendiente de eso, que es el objetivo principal en este momento", ha recalcado.

No obstante, ha mostrado su preocupación por el PSOE de Extremadura, del que ha dicho que "tiene una cantera enorme". "Hay compañeros y compañeras con un talento increíble que lo que tienen que hacer en este momento es aportar ideas, aportar soluciones y aportar valor para la reconstrucción de este proyecto que empieza desde hoy", ha sentenciado.

"Y en eso no soy yo el protagonista, es la militancia y son muchos compañeros y compañeras de Cáceres y de Badajoz que tienen un talento importante y que lo van a demostrar en los próximos días", ha concluido.